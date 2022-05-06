Поставки в Россию из США на фоне санкций сократились в пять раз РБК: экспорт товаров из США в Россию в марте 2022 года упал почти в пять раз

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экспорт товаров США в Россию в марте 2022 года упал почти в пять раз в стоимостном выражении — до $101,1 млн — по сравнению с $497,5 млн в феврале 2022 года и $476,3 млн в марте прошлого года, следует из внешнеторговой статистики Бюро переписей США, изученной РБК. Показатель за март стал наименьшим за месяц в истории российско-американской торговли с 2002 года.

В частности, объём экспорта в Россию американских автомобилей снизился с $83 млн в феврале до $20 млн в марте, фармацевтической продукции — с $60 млн до $14 млн. Поставки оборудования, включающего двигатели внутреннего сгорания, турбореактивные двигатели и сельскохозяйственные машины, сократились до $20 млн по сравнению с $90 млн в феврале. В марте практически обнулились поставки в Россию двигателей для гражданских самолётов, тогда как в феврале на них приходилось $36 млн оборота, в марте 2021-го — $39 млн.

Напротив, санкции временно подстегнули экспорт из России в США, который в марте увеличился на 6,5% к февралю — до $2,75 млрд (в феврале 2022 года было $2,58 млрд, в марте прошлого года — $2,56 млрд). Прежде всего это было связано с ростом поставок сырой нефти — до $363 млн по сравнению с $63 млн за февраль. Поставки российских никеля и алюминия в США в марте выросли до $132 млн (в феврале — $53 млн), что могло быть связано с ожиданиями дополнительных торговых ограничений. Увеличился и импорт из России минеральных удобрений — до $157 млн с $148 млн в феврале.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ранее опубликовало новую генеральную лицензию, согласно которой российские минеральные удобрения включены в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями. По мнению российских производителей, причиной такого решения стал общемировой дефицит удобрений, вызванный санкциями. На рынке уверены, что аналогичным образом теперь поступят и в Европе, что позволит наладить традиционные схемы поставок.