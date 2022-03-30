США смягчили санкции против российских удобрений

США через месяц после введения санкций в отношении России приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить дефицита химической продукции. На рынке уверены, что аналогичным образом теперь поступят и в Европе, что наладит традиционные схемы поставок, пишет «Коммерсант».

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Они попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями. По мнению источников среди российских производителей, этому решению могут последовать и союзники США.

По их мнению, причиной решения США стал начинающийся на мировом рынке дефицит удобрений на фоне нарушения логистики поставок из России, откуда Европа получает 25% карбамида, 15% аммиачной селитры, треть фосфорных удобрений и 35% калия. В США доля российских поставок в общем объеме импорта составляет 6% по калию, 20% по диаммонийфосфату и 13% по карбамиду.

Сообщается, что почти сразу после публикации новой лицензии Вашингтона «продажи пошли легче». На химическом рынке рассчитывают, что документ поможет наладить привычную логистику, а в дальнейшем США и ЕС могут отменить даже действующие пошлины в отношении российских удобрений. Как отмечает руководитель практики «Международный арбитраж и трансграничные споры» коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова, действия США показывают, что принятые ранее меры по полному блокированию экономического обмена между Россией и США могут быть смягчены, прежде всего в наиболее чувствительных сферах.

Ранее Wall Street Journal сообщила, что фермеры по всему миру столкнулись с дефицитом удобрений из-за санкций против России. По информации газеты, цены на удобрения достигли рекордного уровня, превысив прошлогодние показатели в три-четыре раза. Отмечается, что стремительный рост цен на удобрения в будущем повлияет на доходы фермеров, урожайность сельскохозяйственных культур и стоимость продовольственных товаров.