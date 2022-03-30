США смягчили санкции против российских удобрений

США через месяц после введения санкций в отношении России приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить дефицита химической продукции. На рынке уверены, что аналогичным образом теперь поступят и в Европе, что наладит традиционные схемы поставок, пишет «Коммерсант».
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США
По их мнению, причиной решения США стал начинающийся на мировом рынке дефицит удобрений на фоне нарушения логистики поставок из России, откуда Европа получает 25% карбамида, 15% аммиачной селитры, треть фосфорных удобрений и 35% калия. В США доля российских поставок в общем объеме импорта составляет 6% по калию, 20% по диаммонийфосфату и 13% по карбамиду.
Сообщается, что почти сразу после публикации новой лицензии Вашингтона «продажи пошли легче». На химическом рынке рассчитывают, что документ поможет наладить привычную логистику, а в дальнейшем США и ЕС могут отменить даже действующие пошлины в отношении российских удобрений. Как отмечает руководитель практики «Международный арбитраж и трансграничные споры» коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова, действия США показывают, что принятые ранее меры по полному блокированию экономического обмена между Россией и США могут быть смягчены, прежде всего в наиболее чувствительных сферах.
Ранее Wall Street Journal сообщила, что фермеры по всему миру столкнулись с дефицитом удобрений из-за санкций против России. По информации газеты, цены на удобрения достигли рекордного уровня, превысив прошлогодние показатели в три-четыре раза. Отмечается, что стремительный рост цен на удобрения в будущем повлияет на доходы фермеров, урожайность сельскохозяйственных культур и стоимость продовольственных товаров.