Фермеры по всему миру столкнулись с дефицитом удобрений из-за санкций против России, пишет Wall Street Journal. По информации газеты, в результате дефицита цены на удобрения достигли рекордного уровня, превысив прошлогодние показатели в три-четыре раза.

Дефицит удобрений, как пишет издание, вызван антироссийскими санкциями, а также отказом некоторых судоходных компаний прибывать в Санкт-Петербург для получения товара. Отмечается, что стремительный рост цен на удобрения в будущем повлияет на доходы фермеров, урожайность сельскохозяйственных культур и стоимость продовольственных товаров.

Возможно, мы найдем один или два варианта, кроме России, но это будет очень дорого, — цитирует издание слова продавца удобрений из Африки Малика Нианга.

В Министерстве промышленности и торговли РФ ранее предупредили, что в ближайшее время могут возникнуть проблемы с поставками удобрений из России за рубеж. По этой причине на глобальном рынке может возникнуть большой дефицит данной продукции. В ведомстве пояснили, что сейчас сложилась ситуация, когда из-за саботажа осуществления поставок рядом иностранных логистических компаний получить законтрактованные объёмы удобрений не могут аграрии как в Европе, так и в других странах.

Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете экспортировать аммиачную селитру до 2 апреля, чтобы обеспечить успешное завершение посевной кампании в стране.