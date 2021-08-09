Поставки газа в Европу снизились ещё на 3% из-за аварии в ЯНАО

«Газпром» продолжает снижать поставки топлива по газопроводу Ямал — Европа из-за аварии на предприятии под Новым Уренгоем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на транзитного оператора в Германии.

По его данным, 8 августа поставки газа упали на 3% — до 1,4 млн кубометров в час.

После инцидента на заводе по подготовке конденсата к транспорту, произошедшего 5 августа, прокачка по трубопроводу упала на 16 млн кубометров. Это послужило толчком для роста цены на топливо в Европе — до $550 за тысячу кубометров. «Газпром» при этом для выполнения своих контрактов задействовал запасы в газовых хранилищах в Европе.

Как сообщалось ранее, на заводе под Новым Уренгоем произошла разгерметизация технологического оборудования цеха УДК-1, за которой последовал пожар. В «Газпроме» заявили, что в настоящее время ведётся расследование, анализируются причины и последствия аварии.