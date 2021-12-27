Посол России в Германии призвал к скорейшему запуску СП-2

Посол России в Германии Сергей Нечаев высказался за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». В интервью агентству DPA он выразил надежду на то, что новое правительство ФРГ будет относиться к проекту прагматично и в интересах потребителей.

Никому не нужна искусственная задержка ввода в эксплуатацию трубопровода, — сказал дипломат.

По словам Нечаева, в настоящее время в кабмине Германии делаются обнадёживающие заявления по трубопроводу. Члены правительства подчёркивают, что проект относится к частному сектору и не должен быть связан с политикой.

Посол отметил, что подобные заявления принимаются к сведению российской стороной. Он выразил надежду, что проект будет в итоге доведён до конца, поскольку «от этого выиграют все».

Для начала поставок газа по СП-2 необходимо одобрение германского регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС. Пока сертификация приостановлена, поскольку оператору Nord Stream 2 AG нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Регулятор предполагает, что решение о сертификации будет принято не ранее второй половины 2022 года.

Ранее в Германии заявили, что без СП-2 в стране могут начаться перебои с электроэнергией. Обозреватель Юрген Флаугер пояснил, что без достаточно большого количества ФРГ не сможет реализовать энергетический переход, заключающийся в отказе от ядерной энергетики и прекращении производства электроэнергии на угле.