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Экономика

Посол Италии: Enel обсуждает производство водорода в России

08:25, 03 июня 2021
Паскуале Терраччано Паскуале Терраччано Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол Италии в России Паскуале Терраччано раскрыл планы итальянских компаний расширить сотрудничество с россиянами в области «зелёной» энергетики. Об этом дипломат сообщил корреспонденту NEWS.ru на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам Терраччано, итальянские энергетические компании широко представлены на российском рынке и планируют расширять деятельность в российских регионах.

Компания Enel собирается открыть новый ветропарк возле Азовского моря в Ростовской области. Дальнейшие планы развития касаются Мурманской области и Татарстана. Ведутся переговоры о расширении деятельности. Также обсуждается производство водорода в России, — уточнил посол Италии.

Паскуале Терраччано присутствовал на сессии, посвящённой участию малого и среднего бизнеса в циркулярной экономике. Его выступление было сосредоточено на опыте итальянских компаний по уменьшению отходов производства.

Ранее Международное экономическое агентство подсчитало, что в 2020 году «зелёная» экономика установила новый рекорд — объёмы электроэнергии, произведённой альтернативными путями, выросли на 45%. Эксперты считают, что это связано со стремлением многих стран перейти на «зелёную» энергетику и электромобили.

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