https://static.news.ru/photo/0ffde00e-23a9-11ea-bc42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/ Global Look Press

Росстат привёл данные, согласно которым популярные у россиян новогодние подарки ощутимо подорожали. Больше всего подорожала тушь для ресниц, цена на которую выросла на 4,9% по сравнению с прошлым голом и составила до 464 рублей.

На втором месте — шоколад, цена за килограмм которого выросла на 4,8% до 874,8 руб. за килограмм. Кастрюли из нержавеющей и эмалированной стали подорожали на 3,8% до 826,6 руб., сообщает ТАСС.

Цена полотенец выросла на 3,5% до 320,7 руб. Туалетная вода стала дороже на 2,9% до 1970 руб., книги — на 2,1% до 342,2 руб., мягкие игрушки — на 1,6% до 559,4 руб. Цена коньяка выросла на 0,2% до 1276,2 руб. за литр.

Дешевле стали только смартфоны. Цена на них снизилась на 5,65% и в среднем составила 8227,5 руб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что расходы родителей на новогодние подарки детям в этом году увеличились на треть. В среднем взрослые тратят 1,6 тыс. рублей, что на 33% больше, чем в прошлом году.