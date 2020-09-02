«Северный поток — 2», скорее всего, не успеют достроить в этом году, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Наступила осень, но работы на газопроводе так и не возобновились, хотя все необходимые разрешения были получены месяц назад. Тем временем ситуация вокруг данного проекта усиливает напряжённость в отношениях США и Германии — о незаконности американских санкций против газовой магистрали заявила Ангела Меркель. Эксперты предполагают, что Россия уже сама не торопится с завершением строительства, чтобы вбить ещё больший клин между Берлином и Вашингтоном. Поможет ли вмешательство Германии ускорить достройку «Северного потока — 2»?

Германия, заинтересованная в скорейшем вводе в строй «Северного потока — 2», пустила в ход тяжёлую артиллерию — с критикой действий Соединённых Штатов выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она заявила, что экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, незаконны, сообщают СМИ. Канцлер также подтвердила, что Германия выступает за завершение строительства газопровода.

Главу правительства заочно поддержал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, заявивший, что Берлин выступает против ограничительных мер в отношении «Северного потока — 2».

Мы не считаем, что такие санкции, имеющие экстерриториальный характер, соответствуют международному праву. И я это сообщил напрямую моему коллеге Майку Помпео. Мы находимся в контакте с администрацией в Вашингтоне по этому вопросу, — цитирует ТАСС главу МИД.

В конце июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета, который ужесточает санкции против «Северного потока — 2». Под ограничения, в частности, могут подпасть компании, предоставляющие услуги страхования судов, работающих на строительстве трубопровода, а также услуги по их техническому переоснащению. Кроме того, немецкие СМИ сообщили о письме трёх американских сенаторов в адрес компании-оператора одного из германских портов с предупреждением о возможных негативных последствиях в случае дальнейшего участия в проекте строительства газопровода.

Оператор проекта «Северный поток — 2» — компания Nord Stream 2 AG — сообщила NEWS.ru, что приветствует неприятие правительством Германии экстратерриториальных санкций со стороны США. Это способствует защите европейских компаний от подобных мер воздействия, отметили в пресс-службе компании.

У Германии было две основных политических задачи, которые нужно выполнить для реализации проекта «Северный поток — 2». Первая из них — надавить на Данию, с чем кабинет Меркель успешно справился, отмечает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Вторая задача — договориться с США.

Решить вопрос с американскими санкциями будет сложнее. Хотя, думаю, что сами США сейчас не готовы биться за этот вопрос. Для них отношения с Германией важнее, чем продвижение своего СПГ на европейский рынок. Поэтому вполне возможно смягчение уже существующих формулировок санкций, которые внутриполитически станут подавать как продолжение борьбы с Россией, а на деле они будут носить почти символический характер. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Даже если ограничительные меры США останутся в нынешнем виде, это будет не так чувствительно, отмечает эксперт. Есть много правовых возможностей, чтобы их обойти. Главное, чтобы не появились рестрикции, затрагивающие компании, которые финансируют данный проект.

Проблемы «Северного потока — 2» осложняют отношения между США и Германией, отмечает эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачёв. По его словам, это отчасти выгодно России и может быть одной из причин того, что строительство газопровода до сих пор не возобновлено.

Есть версия, что сама Россия уже не особенно спешит с завершением строительства. Сложившаяся ситуация вбивает клин между США и Германией, Соединёнными Штатами и Европой, Германией и Польшей, и это вполне удобно для российской внешней политики. Закончи стройку, и эта тема пропадёт. Зачем торопиться, тем более что хранилища газа заполнены, а дополнительные объёмы могут оказаться лишними. С одной стороны, нам некуда спешить, с другой, как удачно, что западные страны спорят между собой по поводу нашего газопровода. Алексей Калачёв эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ» эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ»

«Замороженная» стройка

Сооружение «Северного потока — 2» было остановлено в декабре прошлого года после введения пакета санкций США против строителей трубы. В итоге подрядчик — швейцарская компания Allseas прекратила дальнейшие работы.

Россия привела в Балтийское море свои суда-трубоукладчики, однако строительство никак не возобновится, хотя все формальные препятствия были сняты ещё месяц назад. Как писал NEWS.ru, работы можно было начать с 4 августа, когда завершился срок подачи апелляций на решение Датского энергетического агентства (DEA). Оно разрешило использовать при строительстве суда с якорным позиционированием. Дело в том, что в сооружении газопровода может быть задействовано два российских судна — плавучий трубоукладчик «Академик Черский» и баржа-трубоукладчик «Фортуна». Последняя не имеет системы динамического позиционирования, ей для ведения работ необходимо бросать якорь.

Месячная пауза вызывает вопросы, к тому же никакой информации о возможной достройке газопровода пока не поступает. В Nord Stream 2 AG на запрос NEWS.ru ответили, что своевременно сообщат о следующих шагах и планах по завершению строительства.

Возможная причина простоя — технологическая, полагают эксперты. Вероятнее всего, ведутся какие-то технические подготовительные работы, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Возможно, идёт модернизация «Фортуны», которая с какой-то целью перешла из порта Мукран в порт Росток. Одна из версий заключается в том, что судно готовят к спаренной работе с «Академиком Черским». Тот сваривает трубы меньшего диаметра, чем у «Северного потока — 2», а «Фортуна» как раз те, что нужно. Но при этом барже сложно работать на глубоководном участке. Возможно, «Фортуна» будет сваривать трубу в нитку, передавать её на судно «Академик Черский», а тот уже укладывать. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

По словам эксперта, достройка газопровода может занять два-три месяца. Ещё столько же уйдёт на пусконаладочные работы. Таким образом, «Северный поток — 2» будет введён в строй не раньше I квартала 2021 года. Запускать трубу в этом году в нынешних условиях всё равно не имеет смысла, уверен специалист. Спрос на газ в Европе сейчас низкий, плюс есть контракт на транзит голубого топлива через Украину, по которому в 2020-м требуется прокачать 65 млрд кубометров с жёстким условием «качай или плати». В 2021-м обязательная прокачка сократится до 40 млрд кубов.

Алексей Белогорьев считает, что завершение строительства «Северного потока — 2» потребует не менее трёх-четырёх месяцев. Если добавить влияние погодных условий, срок становится ещё больше, и если не начать прямо сейчас, то в этом году достроить уже не получится.

Я сильно сомневаюсь, что газопровод будет достроен в этом году, это очень оптимистичный сценарий. Базовый сценарий, что строительство будет завершено в марте-апреле следующего года. Ввод в эксплуатацию возможен с мае-июне, — прогнозирует эксперт.

К приёму готовы

Тем временем Германия завершает подготовку к приёму газа из «Северного потока — 2» на своей территории. Компания Gascade Gastransport, совладельцами которой являются «Газпром» и Wintershall, объявила тендер на поставку газа для заполнения второй нитки газопровода Eugal — сухопутного продолжения российской газовой магистрали.

Поставки ожидаются с 1 декабря 2020 года по 15 февраля 2021-го. С вводом в строй трубы пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров в год, как и у «Северного потока — 2». Первая нитка Eugal была запущена в начале 2020 года.

Заполнение второй нитки означает, что у «Газпрома» сохраняется уверенность, что «Северный поток — 2» будет достроен, отмечает Алексей Белогорьев. По его словам, скорее всего, необходимый технологический газ будет поставлен из первого «Северного потока».

Международная компания действует по своему бизнес-плану. Видимо, она рассчитала, что выгоднее достроить газопровод Eugal, чем откладывать инвестиции на неопределённый период, — пояснил экономист.

Строительство газопровода Eugal следует определённому графику и немцы выдерживают все ранее прописанные сроки, отмечает Игорь Юшков.

Хотя весь процесс регламентирован и есть конкретные сроки выполнения этапов строительства и запуска инфраструктуры, заполнение трубы — это определённый сигнал, что Германия не отказывается от реализации «Северного потока — 2», что с её стороны никаких ограничений нет и все взятые обязательства полностью выполняются, — считает специалист.

По его словам, первая нитка Eugal уже помогла «Северному потоку». Когда на его сухопутное продолжение — газопровод OPAL — были наложены ограничения, газ стал транспортироваться по Eugal. В результате первый «Северный поток» работает даже с превышением проектной мощности, прокачав в прошлом году около 59 млрд кубометров.