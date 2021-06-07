Поляки испугались «российско-немецкой петли» после остановки Baltic Pipe

https://static.news.ru/photo/ee17ac1c-c673-11eb-bb76-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Дания отозвала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe и после этого над энергетической безопасностью Польши нависла угроза. Об этом сообщили польские журналисты в эфире радио Polskie Radio 24.

Так, журналист Gazeta Polska Яцек Лизиневич считает , что решение датских властей стало огромной проблемой для Польши. Без поставок по Baltic Pipe, уверен он, Варшава вновь станет «просителем» газа у России.

Немецкая сторона тоже не против поставить Польшу в такое затруднительное положение... Всё больше и больше сужается российско-немецкая петля в отношении Польши, — отметил журналист.

Его коллега из издания wPolityce Пётр Цивиньский напомнил, что Польша «ведёт беспощадную борьбу» за то, какое значение она будет иметь в будущем.

С приходом к власти президента [США] Джо Байдена, который стремится к сближению с Россией и Германией, который отказался от санкций в отношении «Северного потока — 2», вся международная система меняется, — отметил он.

Цивиньский добавил, что Варшаве приходится иметь дело с мощным лобби, «работающим в России и Германии».

Журналистка портала Dzień Dobry Białystok Агнешка Северук-Мачеоровская тоже считает, что отзыв разрешения угрожает безопасности Польши.

Россия и Германия хотят получить доминирующую позицию не только на европейском континенте, и это очевидно. Польское правительство реагирует, но другие страны либо не видят этого, либо их устраивает такое положение дел. Опираясь на опыт прошлого, мы знаем, чем это может закончиться. Мы должны заботиться о собственной энергетической безопасности, делать своё дело, — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что решение Дании отозвать разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe продиктовано не заботой об экологии, а геополитическими факторами. Штаты предали Польшу, считают пользователи польского портала wPolytice. Один из них назвал происходящее «последним разделом страны».