Польские компании потребуют у «Газпрома» компенсации за газ

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Польские компании будут требовать от «Газпрома» выплаты компенсаций за прекращение поставок топлива, заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи с чешским лидером Милошем Заманом. По его мнению, существующие договоры нарушены российской стороной, сообщает РИА Новости.

Конечно, польские фирмы, которые имеют заключённые контракты с Россией на поставки газа, которые де-факто в данный момент сорваны Россией, <...> предпримут соответствующие юридические шаги, — цитирует агентство польского президента.

«Газпром экспорт» направил уведомление польской компании PGNiG и болгарской «Булгаргаз» о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. В российской компании отметили, что её партнёры были своевременно предупреждены об изменении схемы расчётов за поставки газа.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал приостановку поставок российского газа в страну «местью» за санкции. Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский, в свою очередь, заявил, что Варшава больше не станет покупать газ в России. Он также заверил, что страна не будет испытывать дефицита топлива.

С ним не согласился посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. По его словам, у Польши нет альтернатив для компенсации поставок газа из России.