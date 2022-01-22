Стоимость ипотеки в России в декабре выросла до максимума с 2015 года

Полная стоимость ипотеки в России в декабре выросла на 4,4% и составила 13,2%, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс». В последний раз такой процентный рубеж отмечался в 2014–2015 годах. В связи со сложившейся ситуацией россияне стали реже обращаться в банки с целью покупки жилья, и связано это с повышением ЦБ ключевой ставки.

Подобный уровень полной стоимости кредита отмечался только в 2014–2015 году. Рост полной стоимости кредита по ипотеке связан с одним единственным фактором — повышением регулятором ключевой ставки. Многие кредиторы уже повысили ставки по основным программам кредитования до двузначных чисел, — рассказали эксперты.

Одновременно с падением среднего ипотечного кредита на 13,5% сократился на два года и средний срок ипотеки — до 17 лет и 5 месяцев.

Такие изменения обусловлены действиями банка по корректировке финансовых моделей и кредитных политик, считают эксперты в бюро кредитных историй «Эквифакс».

При росте ставки большая доля номинального дохода потребителя направляется на оплату процентных платежей и меньшая — на погашение основного долга, что при фиксированном — максимальном и близком к нему — сроке кредитования, безусловно, приводит к снижению средней суммы ипотечного кредита, — объяснили специалисты.

Дальнейшая судьба ипотечных ставок будет фактически полностью зависеть от принятых регулятором решений и потенциальных изменений в госпрограмме поддержки ипотечного кредитования, считают экономисты.

Государство вполне может вмешаться в ценообразование за счёт существенных изменений госпрограммы, что может привести к некой стабилизации ставок или, возможно, даже к их снижению, — подытожили эксперты.

В декабре 2021 года Банк России повысил ставку до 8,5% годовых. Допускается дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ. На данный момент инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России: темпы роста потребительских цен в октябре — ноябре достигли максимума за последние шесть лет, а годовая инфляция увеличилась до 8,4% после 7,4% в сентябре. В декабре также повысились инфляционные ожидания населения, обновив максимум за пять лет.