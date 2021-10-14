Политолог заявила, что Европа не намерена помогать Украине с газом

Европейский союз (ЕС) не собирается оказывать помощь Украине с газом во время отопительного сезона. Для этого у него нет ресурсов, а к тому же помощь не является целью ЕС, рассказала политолог Наталья Громова в интервью ФБА «Экономика сегодня».

Первый [фактор]— это то, что Европа в принципе не стремится помогать Украине, европейские страны устали от попрошайничества Киева и от того, что Зеленский вечно чего-то просит у западных партнёров. Ну и второй момент: газовая ситуация в ЕС сейчас не позволяет помогать другим государствам, они сами находятся на грани провального отопительного сезона по колоссальным ценам и не обязаны думать о том, что кому-то ещё тяжело, — рассказала Громова.

Он добавила, что Киеву не хватит газа для отопления осенью — зимой, так как подземные хранилища заполнены недостаточно.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что киевские власти должны будут «на коленях ползти в Москву», чтобы заключить соглашение о новых поставках угля из России. Нынешних запасов угля на украинских ТЭС хватит всего на несколько дней работы.