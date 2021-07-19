Политики поддержали идею пособий пенсионерам за вакцинацию

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский и депутат Государственной думы Владимир Гутенёв в беседе с RT поддержали идею о выплате пособий пенсионерам за вакцинацию.

Любые выплаты пенсионерам не помешают, — сообщил Рязанский.

Кроме того, он заявил, что подобного рода инициативы должны закрепляться организационными решениями, так как на сегодняшний день воплотить это предложение в жизнь может либо указ президента, либо постановление правительства.

В свою очередь Гутенёв отметил, что основная задача, которая сейчас стоит, — ускорение темпов вакцинации для достижения коллективного иммунитета. При этом Россия — огромная страна и в зависимости от регионов скорость вакцинации будет разная. Однако возможность введения каких-либо жёстких мер по защите от коронавируса или внедрения стимулирующих мер остаётся на усмотрение региона.

Ранее стало известно, что Минтруду предложили подумать о новом пособии для пенсионеров. Депутат Госдумы Василий Власов считает, что пенсионерам необходимо выплачивать пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавируса. Такое предложение он направил главе Минтруда Антону Котякову.