Почувствуйте розницу: почему бензин дешевеет только в опте Автомобилисты снижения цен на топливо, скорее всего, не заметят

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В то время как во всём мире топливо дорожает, в России цены на бензин на бирже падают. В мае они рухнули до уровня 2016 года. Но поводов для большой радости у автомобилистов пока нет. Стоимость горючего в рознице снизилась всего на 0,2–0,5%. Казалось бы, на фоне слабого спроса и избытка предложения владельцы АЗС должны были бы опустить цены, однако делиться частью маржи с потребителями они не спешат. Одни компании пытаются компенсировать убытки, которые несли на протяжении последних двух лет, другие — накопить запас прочности перед предстоящими расходами. Поэтому на заправках бензин вряд ли подешевеет так же, как на бирже, считают эксперты. О причинах и следствиях происходящего — в материале NEWS.ru.

Оптом дешевле

Таких цен на бензин на бирже не видели даже в пандемию. В среду, 25 мая, цена бензина АИ-92 опускалась до 36,77 тысячи рублей за тонну. Стоимость бензина АИ-95 достигала отметки в 41,03 тысячи рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). В среднем с начала месяца биржевая цена составила 38,9 тысячи рублей за тонну, что стало самым низким уровнем с мая с 2016 года.

По данным ФАС, с 10 января по 25 мая стоимость бензина марки АИ-92 снизилась на 26,6%, АИ-95 — на 22,1%.

Ощутимое падение цен на бензин в России началось в феврале на фоне санкционных ограничений на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Производители были вынуждены направлять дополнительные объёмы на переработку и последующую реализацию на внутреннем рынке. В результате на рынке топлива началось затоваривание, а цены потянулись вниз. Но пока только в опте.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Биржа рознице не указ

Цены на АЗС снижаться не спешат. По данным участников отрасли, с февраля АИ-92 подешевел всего на 0,5%, в настоящее время он стоит порядка 47 рублей за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 составляет в среднем 51 рубль за литр.

АЗС сейчас получают прибыль от разницы между покупкой нефтепродуктов по оптовой цене и продажей по розничной. Они не торопятся отказываться от прибыли и снижать цены, поскольку вынуждены перенаправлять поставки в юго-восточном направлении, а для этого нужны новые логические маршруты, требующие крупных затрат, объясняет финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Куда двинется рынок в июне, сказать сложно. Изменение цен в сторону повышения происходит легче, чем в сторону уменьшения, — отмечает эксперт.

Если посмотреть динамику бензиновых цен с 2009 года, то литр АИ-95 ежегодно дорожает на 8–9%. При этом цена либо стоит на месте и потом начинает рост, либо незначительно снижается и затем повышается до новых уровней, говорит Антонов.

По словам аналитика TeleTrade Алексея Фёдорова, избыток топлива на внутреннем российском рынке непроизвольно выступил защитным барьером от резкого повышения топливных розничных цен, которое в условиях 50-процентного падения курса рубля в начале марта и одновременного роста цена на нефть на 69% было неизбежно. Для АЗС нет никакого резона понижать свои отпускные цены, потому что еще неизвестно, смогут ли они выйти на положительную маржинальность в будущем, считает эксперт.

В любом случае ожидать резких изменений в розничных ценах непосредственно после биржевого снижения не стоит. Между оптовой закупкой топлива и продажей на бензозаправке может пройти несколько месяцев. Закупочные контракты и договоры на поставку заключаются заранее, порой и за полгода до непосредственной реализации. Поэтому нынешнее снижение биржевых цен на топливо даст розничный отклик далеко не сразу и, разумеется, не в прямом процентном соотношении, говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Тут ещё нужно учитывать переориентирование логистических цепочек и переконтрактовку поставщиков. Процессы достаточно сложные, и это в некоторой степени притормозит снижение розничных цен, — говорит собеседник NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Навёрстывают упущенное»

По оценкам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, цены на бензин в рознице в среднем по стране снизились в пределах 0,2–0,5% и надеяться на большее автомобилистам не стоит. На протяжении последних двух лет (в 2020 и 2021 годах) АЗС либо получали минимальную маржу, либо вообще несли убытки, напоминает он. При росте оптовых цен на топливо они не могли себе позволить автоматически повышать стоимость бензина в рознице: сначала резко сократился спрос (из-за пандемии, удалённой работы, локдаунов в 2020 году), а затем начался общий рост цен в стране, люди начали экономить. Получилось, что с каждого литра бензина АЗС теряли в среднем 1,5–2 рубля. Только вертикально интегрированные компании могли хоть как-то компенсировать эти потери, не закрывая розничный бизнес.

Поэтому сейчас АЗС навёрстывают упущенное — за счёт удерживания цен на прежнем уровне они получают дополнительную прибыль, которой лишились ранее, — объясняет Деев.

Потребителям остаётся лишь довольствоваться разве что стабильностью. По крайней мере пока. К слову, в пятницу, 27 мая, на бирже цены на бензин уже демонстрировали рост. На момент сдачи материала стоимость бензина АИ-92 поднималась на 3,14%, до 38,33 тысячи рублей за тонну, АИ-95 — на 1,91%, до 42,38 тысячи рублей за тонну.