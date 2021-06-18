Почти половина россиян оформили кредитки «на всякий случай»

https://static.news.ru/photo/ae84b02a-d016-11eb-8d83-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2021 году около половины опрошенных россиян взяли кредитные карты «на всякий случай». При этом годом ранее об этом заявляло лишь около трети опрошенных респондентов. Об этом сообщают «Известия».

Почти половина россиян решила в 2021 году взять кредитки просто так. Большая часть тех, кто взял пластиковые карты, — мужчины. При этом в 2020 году большей частью среди взявших «пластик» были женщины.

Также изменилось отношение граждан к получению кредиток. Люди стали более осторожными. Они начали проявлять осознанный выбор при получении тех или иных банковских продуктов. Ведь при открытии большого количества кредитных карт в будущем будет очень сложно получить ссуду или новый кредит.

Кроме того, стало меньше тех, кто собирается получить карту ради бонусов и кешбэков, как и стало меньше тех, кто пользуется всего одной картой.

Также в этом году в топ вышла дифференциация расходов: одна карта для покупок в интернете, другая — для ежедневных трат, — говорится в сообщении Райффайзенбанка.

Юрист Елена Держиева объяснила, почему нужно обязательно закрывать старую кредитку. Надо обратиться в банк для закрытия счёта, чтобы избежать дополнительных расходов.