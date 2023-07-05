Почему умирающий доллар в России растет Курс рубля продолжает слабеть

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Похоже, время шуток над паникерами, которые 24 февраля прошлого года бросились скупать не гречку, а доллары по 120 рублей, прошло. И дело даже не в очередном скачке бывшего «зеленого». Полтора года назад банки еще вовсю предлагали валюту недружественного государства. Теперь же мы вернулись в 90-е с их обменниками, в которых скучающие за стеклом дамы могут вам продать только те купюры, которые кто-то сдаст. И закон у таких конторок был один: к закрытию нужно было оставаться не с деревянными, а с валютой.

Сколько напечатать рублей

Счетная палата РФ огласила не слишком приятные цифры. Только за первый квартал текущего года бюджетный дефицит достиг отметки в 2,2 трлн рублей. Доходы составили 5,8 трлн а расходы потянули на все 8 трлн. И подобная тенденция сохранялась в только что закончившемся втором квартале. Главная причина — падение нефегазовых доходов (наша нефть Urals одно время шла вообще по $49), а во втором квартале на дефицит сработало и оживление экономики, что привело к росту импорта, включая более дорогой параллельный, а значит, привело к общему ухудшению платежного бюджета.

Существует несколько вариантов борьбы с бюджетным дефицитом. Один — это выпуск разного рода государственных ценных бумаг, что, собственно, много лет практикуют американцы. Но выпуск таких обязательств надо обслуживать, то есть выплачивать проценты. А это снова дополнительное бремя для бюджета. Даже для американского, который, печатая баксы, экспортирует инфляцию за границу.

У нас три десятилетия регулируют бюджетный дефицит старым дедовским методом — печатаньем рублей в зависимости от величины заработанной валюты. А потому, чем слабее рубль, тем обширнее рублевая масса для той же социалки. Потому и Андрей Белоусов, вице-премьер в нынешнем правительстве, считающийся государственником, оценивает оптимальный курс в диапазоне 80–90 рублей за бакс.

Поэтому самая простая причина роста курса доллара — это решение проблемы бюджетного дефицита. И в этой связи как-то очень наивно выглядят ссылки на несостоявшийся мятеж как основную причину ослабления рубля. Попытка мятежа закончилась быстро, в субботу биржи были закрыты. Никто толком и испугаться не успел.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начнут ли менять ценники в магазинах

С одной стороны, этот процесс и так приобрел на магазинных полках перманентный характер. С другой — нам сообщают, что индекс инфляции у нас порядка 2,2%. Ну, во-первых, сейчас играет сезонный фактор — овощи, фрукты начинают дешеветь. Во-вторых, снизился платежеспособный спрос населения, а потому задирать цены вслед за долларом рискованно. Кроме того, рост доллара будет влиять на потребительскую корзину опосредованно. Нужно будет все равно оплачивать запасные части для сельхозтехники, поточных производственных линий иностранного производства, закупать семена. А значит, ослабление рубля будет сказываться постепенно.

Другое дело, что у нас как-то не принято выделять именно потребительскую инфляцию, то есть касающуюся только товаров повседневного спроса. Для нашей статистики что колеса для КамАЗа, что бутылка кефира — всё едино.

Вернуться к золоту

Сейчас в ходу несколько инновационных объяснений ослабления рубля. В частности, утверждают, что ряд крупных иностранных инвесторов, уходя из России, продают свои активы, пусть и с серьезным дисконтом, но все равно за немалые суммы. А выводятся эти средства из страны через доллар и евро.

Конечно, это тоже фактор, влияющий на соотношение доллар — рубль, но проблема-то в том, что долларов и евро внутри страны все равно куда меньше. И их дефицит все равно толкает курс доллара вверх.

Собственно, никто и наш валютный рынок не закрывает, а потому вывод доходов ряда компаний в офшоры также продолжается.

Понятно, что переход в расчетах с рядом стран на национальные валюты, возможность создания единой валюты БРИКС для их внутренней торговли, базирующейся на золотом стандарте — все это пути к реальному ослаблению зависимости от западных валют. Но путь этот не так прост.