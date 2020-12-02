«Победа» отменила треть рейсов до конца года

https://static.news.ru/photo/59215874-34ec-11eb-91bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Авиакомпания «Победа», которая входит в группу компаний «Аэрофлот», до конца года отменила 110 рейсов в семь городов страны. Это примерно 30% всех авиарейсов компании, причиной стали поправки в правила полётов.

Отменены рейсы «Победы» в Астрахань, Ижевск, Курган, Магас, Петрозаводск, Ярославль. Причиной стало то, что поставщик навигационных баз данных Jeppesen не успел обновить информацию к моменту ввода новой структуры воздушного пространства в европейской части России, пишет РБК.

Действовать новые правила начинают с 3 декабря. По информации поставщика, российские авиационные власти «нарушили срок публикации поправок».

Все рейсы в указанные города авиакомпания всё же решила не отменять и в оставшиеся включила в состав экипажей пилотов-инструкторов. Они будут помогать сажать самолёты по указаниям диспетчеров и бумажным картам. Но на все экипажи инструкторов не хватает, поэтому от трети рейсов пришлось отказаться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские авиакомпании сократили перевозки в марте 2020 года на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, за месяц было перевезено 6,4 млн пассажиров.