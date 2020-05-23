Площадь дальневосточного гектара предложили увеличить на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/ef6ddb84-9ceb-11ea-a83a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Онучин/РИА Новости

Совет Федерации предложил увеличить площадь дальневосточного гектара для поддержки малого предпринимательства и самозанятых граждан в сложных экономических условиях на фоне пандемии коронавируса.

Предусмотреть возможность увеличения площади предоставляемого гражданам в безвозмездное пользование земельного участка для ведения сельского хозяйства, — говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ, на текст которого ссылается РИА Новости.

Сейчас проживающим на Дальнем Востоке россиянам однократно может быть предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Его площадь не должна превышать одного гектара.

В Совете Федерации считают, что для ведения сельского хозяйства этой площади недостаточно.

Ранее в Минвостокразвития рассказали, что чаще всего россияне вступают в программу «Дальневосточный гектар», чтобы построить на бесплатном участке дом. Кроме того, 23% берут землю под проекты сельского хозяйства, 9% — под рекреационные проекты, 7% хотят заняться садово-огородным хозяйством и ещё 7% — предпринимательством.