Увеличить размер скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей призвала в своём обращении к правительству председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. В Госдуме и в Совфеде в целом поддерживают идею увеличить скидки на жилищно-коммунальные услуги. Однако некоторые эксперты считают, что деньги на оплату ЖКХ для многодетных просить не просто бесполезно, но и не нужно. И объясняют почему.

Как сообщила NEWS.ru общественный деятель, в своём письменном обращении (которое есть в распоряжении нашего издания) она просит довести размер минимальной скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — снизить коммунальные выплаты на 70%.

Стоит напомнить, что пока, по действующим правилам, многодетные семьи имеют право на компенсацию в размере 30% от стоимости коммунальных услуг, а скидка по услугам ЖКХ семьям, где воспитываются более десяти детей, может достигать 50%.

Также Ирина Волынец просит рассмотреть возможность вообще не взимать плату за ЖКХ с тех семей с детьми, независимо от фактора многодетности, где родители лишились работы из-за пандемии, до момента трудоустройства родителей.

Эти меры поддержки семей с детьми будут важным и своевременным подспорьем для миллионов россиян, — сказано в обращении на имя Михаила Мишустина.

В России, уточнила в беседе с NEWS.ru председатель Национального родительского комитета, не более 10% многодетных семей от общего числа. И среди всех семей, которые находятся за чертой бедности — огромное количество именно многодетных, отметила она. И это объяснимо — чем больше иждивенцев, тем меньше среднемесячный доход на одну душу, на одного члена семьи, — подчеркнула Волынец.

Многодетные семьи пострадали больше всех в результате пандемии, и не только из-за того, что родители лишились работы, но и потому, что семьи в полном составе вынуждены были находиться в изоляции круглосуточно в своём жилье, дополняет председатель Всероссийского общественного движения «Союз матерей России» Ольга Панина.

Между тем, эксперт считает, что «вопрос о повышении льгот спорный». Так как многодетное семьи априори являются незащищённой малоимущей категорией, и им положены 100 % субсидии на оплату ЖКХ из бюджета, указывает специалист.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фактически эти субсидии они получить не могут, так как уже образовался или имелся ранее долг по оплате, и это является основанием для отказа в назначении субсидии. И вторая проблема, что при подаче заявления чиновники требуют указывать в составе семьи уже выросших детей, которым более 18 и требуют от них множества бумаг, хотя никто не мешает и закон так предписывает — делать расчёт только на родителей и их несовершеннолетних детей. Это тоже ещё одно непреодолимое препятствие для получения выплат. Ольга Панина председатель Всероссийского общественного движения «Союз матерей России» председатель Всероссийского общественного движения «Союз матерей России»

Ольга Панина проинформировала, что ещё в мае Союз матерей России обращался в Администрацию Президента, Совет Федерации, а также в Фонд развития ЖКХ с просьбой упростить механизм получения субсидий для многодетных семей и семей с детьми инвалидами.

Мы просто предлагаем внести изменения в соответствующее Постановление Правительства РФ и признать наличие долга по ЖКХ у многодетных семей дополнительным усугубляющим фактором, и назначать полагающиеся субсидии в безусловном порядке с обязательным заключением соглашения о погашении задолженности, — говорит Панина.

Суть предложения «Союза матерей России» состоит в том, что дополнительных средств из бюджета не требуется: все эти средства уже заложены в расходную часть федерального бюджета в виде субвенций и просто не доходят до реальной цели, а оседают в региональных бюджетах. В результате отрасль ЖКХ недополучает ежегодно более 570 млн рублей, отмечает Панина.

По данным NEWS.ru, в настоящее время в Совфеде уже сформирована рабочая группа, посвященная ликвидации долгов в отрасли ЖКХ.

Но главное — не просить ни у кого деньги, так как их никто не даст. Деньги есть и без того — вы их просто возьмите. Надо прописать правительством механизм, чтобы регион был обязан предоставить такую субсидию, — сказала глава «Союза матерей России».

Многодетные семьи в России — это особо уязвимая категория семей, это семьи, которые остро нуждаются в значимых социальных гарантиях со стороны государства, подчёркивает президент Ассоциации по реализации социально-значимых программ в сфере семьи, материнства и детства «Много Нас» и член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка Елена Фоминых.

Я подчеркиваю — не в сиюминутной поддержке, а именно в гарантиях. Что бы многодетная семья стала самым благоприятственным типом семьи в РФ. Что бы уже с подросткового возраста наши дети мечтали создавать именно многодетные семьи, а не наблюдали загнанных в «экономический угол» родителей, не понимающих как свести несводимые концы с концами. А в нынешней демографической ситуации вообще все семьи России должны делиться всего на две категории — нынешние многодетные и будущие многодетные семьи. Елена Фоминых президент Ассоциации по реализации социально-значимых программ в сфере семьи, материнства и детства «Много Нас» президент Ассоциации по реализации социально-значимых программ в сфере семьи, материнства и детства «Много Нас»

В нашей стране, говорит она, нужен дополнительный к материнскому «семейный капитал», как и дифференцированный подход в налогообложении и в оплате коммунальных услуг (когда процент скидки напрямую зависит от количества детей в семье: 3 ребенка −30%, 5 детей — 50%, 10 детей и более — 100%).

Беспроцентные ипотечные кредиты при безвозмездном дифференцированном государственном субсидировании первоначальных взносов (семья с тремя детьми — 30% от стоимости нового жилья, с пятью — 50% стоимости, с 10 детками — 100% стоимости). Установление первоочерёдности в получении муниципального жилья в Жилищном кодексе, квоты на места в высших и средне-профессиональных образовательных учреждениях, ежемесячные доплаты до прожиточного минимума на всех членов многодетной семьи, расширение рамок для освоения маткапитала на приобретение автомобиля, дорогостоящей техники, зубное протезирование многодетных родителей и т.д. Вот неполный список тех мер, которые реально помогут подняться с колен многодетным семьям нашей страны, — сказала Елена Фоминых.

Сизифов запрос?

Александр Авилов/АГН «Москва»

Вопрос о коррекции тарифов ЖКХ для отдельных категорий граждан поднимается уже не первый раз, напоминает экономист из РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Дело в том, что сейчас действуют разные меры поддержки в отношении самых разных категорий граждан. Во-первых, это субсидия, которая является по сути временной мерой поддержки гражданина, может выплачиваться в период кризиса и снижения доходов того или иного субъекта. Во-вторых, это льгота, которая рассматривается как некая скидка. У них разный механизм действия. И в-третьих, мораторий, который имеют временные ограничения.

Наиболее значимыми статьями в платежке являются две: отопление (метраж) и электричество (счётчик) и часто «не привязаны» к числу членов семьи. Соответственно, многодетные семьи, проживающие в многокомнатных квартирах, смогут рассчитывать на дополнительную реальную поддержку. Ольга Лебединская доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова

В настоящее время социальные выплаты в части оплаты услуг ЖКХ привязаны к количеству детей: 3-4 ребёнка — размер выплаты составляет 535 рублей, 5 и более детей семье − 1080 рублей, а также действует скидка 30% на оплату услуг ЖКХ (распространяется на покупку топлива в домах с печным отоплением).

В основном пособия и льготы определяют региональные власти, и они же могут их ограничивать, может варьироваться и критерий получения статуса «многодетная семья», уточняет Ольга Лебединская. Так, например, в республиках Тыва, Марий Эл, Чувашия, на Сахалине и Владимирской области статус «многодетная», а следовательно и право на льготы имеют семьи с 4 и более детьми. Существуют и регионы, где выплаты назначаются не всем большим семействам, а лишь нуждающимся.