Платежная система «Мир» приостановила выплаты за продвижение карт НСПК отменила выплаты банкам за продвижение платежной системы «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банковская карта МИР «Альфа-Банка»

Национальная система платежных карт (НСПК) перестала выплачивать деньги банкам за продвижение платежной системы «Мир», сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, отмена выплат связана с уходом Visa и Mastercard с российского рынка, в результате чего исчезла и конкуренция.

Представители платежной системы открыто сказали, что им это теперь не нужно, так как на рынке нет конкуренции, — рассказал один из источников.

Представитель НСПК также подтвердил информацию о сокращении маркетингового бюджета и уточнил, что организация не уменьшила, а наоборот, увеличила объем вложений в развитие своей платежной системы, однако они направлены на новейшие технологические решения, внедрение которых сможет удовлетворить запросы пользователей. Продвижение же в настоящий момент не является ключевой задачей НСПК.

Ранее сообщалось, что власти Египта работают с банками над возможностью использования в стране банковских карт российской платежной системы «Мир». Этот вопрос может быть решен до конца лета.

Также о возможном внедрении платежной системы «Мир» сообщают и власти Азербайджана, однако конечное решение по этому вопросу все еще не принято. В декабре 2019 года действовавший тогда министр экономического развития РФ, а ныне помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Москва и Баку решили начать проработку вопроса о подключении республики к «Миру», что будет способствовать росту туристического потока из России в Азербайджан.