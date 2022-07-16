Платежи по лайт-биометрии станут доступными для россиян с марта 2023 года

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Платежи с использованием лайт-биометрии станут доступными для россиян с 1 марта 2023 года. С её помощью будет доступен ограниченный круг операций, включая оплату за проезд в метро и покупки до 1 тыс. рублей, пишут «Известия».

Банки считают такое направление перспективным и планируют внедрять эти сервисы. Эксперты видят риски в упрощённом сборе слепков лица и голоса, но оператор системы — «Ростелеком» заявляет о безопасности обработки данных.

С 1 сентября 2022 года у россиян появится право самостоятельно сдавать слепки лица и голоса через мобильное приложение для ЕБС. Применение «облегчённой» биометрии будет доступно для проведения аттестации по программам высшего образования, покупки на сумму до 1 тыс. рублей, дополнительная проверка клиентов банками, а также аутентификация клиента в банке, где он обслуживался. С помощью лайт-биометрии будут возможны проезд в метро, проход на территорию отдельных организаций, выдача персонифицированной карты для посещения спортивных соревнований.

Преимущества такого метода заключаются в возможности получать отдельные дистанционные сервисы, не выходя из дома. Нововведение повышает доступность услуг, например, для инвалидов или проживающих в отдалённых местах людей.

Разработчики Единой биометрической системы обещают высокий уровень точности при идентификации при помощи технологии Liveness. Она позволяет выявить подделку данных в цифровом канале и исключить неправомерный доступ к биометрии пользователей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян, согласно которому биометрические данные россиян могут передаваться в Единую биометрическую систему (ЕБС) без получения на это согласия, но с обязательным уведомлением.