Пивовары предупредили Мишустина о риске лишиться качественного пива

https://static.news.ru/photo/d03608d2-a609-11ea-b8ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Производители пива и солода в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину рассказали о рисках из-за нового техрегламента ЕАЭС о безопасности алкоголя.

По их мнению, вступление документа в силу в нынешней редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС. Также пивовары отметили, что техрегламент поставит российских производителей традиционного напитка в неравные условия, сообщает РИА Новости.

Авторы письма указывают, что изменение доли солода при производстве пива приведёт к сокращению объёмов производства солода на 30%. В свою очередь это заставит производителей уменьшить посевные площади пивоваренного ячменя на 230 тысяч гектаров, и негативно скажется на занятости в сельском хозяйстве. Главным последствием от вступления в силу техрегламента станет уменьшение налоговых отчислений, от чего пострадают бюджеты всех уровней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин прокомментировал возможный запрет на продажу алкоголя в жилых домах. По его словам, такие меры могут вынудить предпринимателей перейти на онлайн-продажу. Эксперт напомнил, что власти планируют разрешить продажу алкоголя через Интернет.