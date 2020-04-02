Petrobras: спор РФ с Саудовской Аравией о нефти бесполезен на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/6c43f32e-7554-11ea-a555-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В бразильской нефтяной компании Petrobras заявили, что мировые переговоры о стабилизации цен на нефть не дадут результатов, так как цена на топливо снижается из-за пандемии коронавируса.

Исполнительный директор бразильской нефтяной компании Petrobras Кастелло Бранко сообщил, что спор России и Саудовской Аравии, несмотря на вмешательство США, бесполезен, пока в мире — пандемия коронавируса.

Я искренне считаю, что этот спор между Россией и Саудовской Аравией — хотя рынки позитивно отреагировали на некоторые новости о том, что президент Трамп вмешивается, — стал бесполезным на фоне распространения кризиса (из-за коронавируса), — привели слова Кастелло Бранко в «Интерфакс».

Он отметил, что спор между Россией и Саудовской Аравией показывает, что ОПЕК не имеет влияния на цены.

Цены на нефть низкие, потому что мировой спрос пошёл вниз, — пояснил исполнительный директор Petrobras.

Как сообщал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что страны — лидеры по нефтедобыче смогут найти выход из сложившейся ситуации на рынке нефти. Американский лидер также пояснил, что у него есть собственный план на тот случай, если диалог Москвы и Эр-Рияда не приведёт ни к какими результатам.