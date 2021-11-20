Песков рассказал о пользе глобального потепления для России

Глобальное потепление может оказаться полезным для сельского хозяйства России, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Он отметил, что мировому сообществу в борьбе с климатическими изменениями не обойтись без РФ и её технологий, передаёт ТАСС.

Мы ожидаем, что глобальные климатические изменения и резкая разбалансировка климата приведут к тому, что большое количество традиционных мест производства высококачественных продуктов питания попадёт в зону климатических изменений. Это выгодно для России в долгосрочном плане, — цитирует агентство эксперта.

Он пояснил, что потепление может способствовать расширению пахотных земель, повышению стоимости сельхозпродукции, а также развитию Северного морского пути.

Вместе с тем Песков указал на то, что Россия является одной из немногих стран, обладающих технологиями для решения проблемы глобального потепления. В связи с этим мировому сообществу не обойтись без неё в этом вопросе. Речь идёт о массовом высокоэффективном улавливании углекислого газа и системе замкнутых карбоновых полигонов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что страны Евросоюза и США стремятся присвоить себе климатическую повестку. Он подчеркнул, что Россия призывает к совместному решению проблем. Глава государства добавил, что саммит в Глазго показал всю сложность ситуации и то, что между сторонами есть немало нерешённых вопросов.