Проект «Северный поток — 2» сыграет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности европейского континента, однако о сроках его запуска ничего неизвестно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подвижках в одобрении запуска газопровода. Об этом пишет РИА Новости.

Безусловно, на это потребуется определённое время, и здесь главное терпеливо, что называется, ждать, — сказал Песков.

О завершении строительства газопровода «Газпром» объявил в сентябре. В настоящее время проходит сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока — 2».

Ранее стало известно, что трубопровод «Северный поток — 2» станет надёжной основой для стабильного снабжения Германии газом, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер. По его словам, Германии сейчас необходимы газовые электростанции, поскольку люди ожидают быстрого решения проблемы с растущими ценами на электричество.

«Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.