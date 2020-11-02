Песков прокомментировал падение курса рубля

https://static.news.ru/photo/ee527968-1cf1-11eb-aa49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти минимизируют волатильность курса рубля, макроэкономическую стабильность удаётся сохранять, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Сейчас любая мировая валюта находится под серьёзным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике — это и динамика потребления энергоресурсов, и изменение цен на нефтепродукты и на нефть. Всё это, конечно, оказывает влияние, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Стоимость евро во время валютных операций на Московской Бирже ускорила рост до 1,51% к закрытию предыдущей сессии. Показатели достигли 94,02 рубля за единицу. В то же время доллар США прибавил 1,51% — до 80,7325 руб.

Январский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне терял 3,48% — до $36,62 за баррель. Эталонная смесь WTI дешевела на 3,82%, до $34,77 за «бочку».

Как ранее передавал NEWS.ru, вторая волна COVID-19 посеяла панику на мировых сырьевых и финансовых рынках. На этой неделе падение демонстрировали основные биржевые индексы, а также цены на нефть. Стоимость эталонной марки Brent опустилась ниже $37, впервые с конца мая. На этом фоне российская валюта растеряла весь рост предыдущих недель — курс доллара вновь приблизился к отметке 80 рублей. Эксперты полагают, что нефтяные котировки могут продолжить снижение вплоть до $30 за баррель, утянув за собой и российскую валюту.