Песков поспорил с Дерипаской о бедных россиянах

https://static.news.ru/photo/dc684236-a0ff-11eb-8da6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) оперирует большим объёмом информации, составляя статистику по числу бедных в России. Поэтому российские власти ориентируются именно на эти сведения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом, он вступил в заочную дискуссию с предпринимателем Олегом Дерипаской, который раскритиковал официальные показатели, посчитав их заниженными.

Нужно учитывать, что Росстат оперирует большим массивом, выверенным массивом [информации] и, конечно, правительство в первую очередь ориентируется на те данные, которые выдает Росстат, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Вместе с тем, он отметил, что Дерипаска — достаточно опытный предприниматель, который не только является крупным работодателем, но и обладает знаниями в области экономики.

Ранее Росстат обнародовал данные, из которых следует, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2020 года составило 17,8 млн человек. Это минимальный показатель с 2014 года, когда за чертой бедности, по официальным данным, находилось 16,4 млн человек, после чего в 2015-м произошёл резкий скачок до 19,6 млн.

Однако Дерипаска обвинил ведомство в жонглировании цифрами и манипулировании статистикой. По его сведениям, с доходами ниже прожиточного минимума живут примерно 80 млн россиян, а это 54,71% от всего населения страны.