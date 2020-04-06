Песков направил кабмину вопрос о внесении сигарет в список важных товаров

https://static.news.ru/photo/a0a51860-77f6-11ea-8c63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам журналистов, сигареты не попали в соответствующий документ, а вопрос передали «на откуп регионам», пишет РИА Новости. Это скорее в координационную комиссию, это скорее в штаб правительства вопрос, — заявил пресс-секретарь главы государства. Представители отрасли попроси Вопросом о вероятном внесении сигарет в перечень товаров первой необходимости в связи с длительными нерабочими днями в РФ может заняться штаб российского кабмина, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. ли премьер-министра РФ Михаила Мишустина включить их продукцию в перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Её отсутствие вызвало временное закрытие табачных фабрик в стране. Позже вице-премьер Виктория Абрамченко посоветовала субъектам добавить сигареты в данный перечень. ли премьер-министра РФ Михаила Мишустина включить их продукцию в перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Её отсутствие вызвало временное закрытие табачных фабрик в стране. Позже вице-премьер Виктория Абрамченко посоветовала субъектам добавить сигареты в данный перечень.

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ об объявлении в РФ недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочей с сохранением зарплат. Позже лидер продлил действие распоряжения до конца месяца.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил , что течение вызванного COVID-19 заболевания может усугубляться при употреблении алкоголя и курении сигарет. По его словам, в случае с табаком это связано с рядом хронических заболеваний, которые имеют курильщики.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 275 542 инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985 человек.

За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.