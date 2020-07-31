Первый рейс после начала полётов за границу вылетел из Шереметьево

https://static.news.ru/photo/fc518118-d3c1-11ea-bbf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стамбул стал конечной точкой первого международного регулярного рейса после возобновления авиасообщения с зарубежными странами на фоне пандемии коронавируса. Самолёт компании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Шереметьево 1 августа в 07:45 мск.

В этот день также возобновятся полёты из России в Великобританию и Танзанию, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что турецкое направление будет открываться в два этапа: 1 августа самолёты начнут летать кроме Стамбула ещё и в Анкару, а с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Международные рейсы пока осуществляются из аэропортов трёх российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия может открыть границы с другими странами 11 августа. Обсуждается открытие всех полётов на эту дату. Предложение обсуждалось на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, но ещё не принято. Большая часть авиаперевозок была отменена в марте в связи с распространением COVID-19.