Первый рейс после начала полётов за границу вылетел из Шереметьево

Стамбул стал конечной точкой первого международного регулярного рейса после возобновления авиасообщения с зарубежными странами на фоне пандемии коронавируса. Самолёт компании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Шереметьево 1 августа в 07:45 мск.
В этот день также возобновятся полёты из России в Великобританию и Танзанию,
Международные рейсы пока осуществляются из аэропортов трёх российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия может открыть границы с другими странами 11 августа. Обсуждается открытие всех полётов на эту дату. Предложение обсуждалось на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, но ещё не принято. Большая часть авиаперевозок была отменена в марте в связи с распространением COVID-19.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен