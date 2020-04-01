Первая крупная компания по добыче сланцевой нефти обанкротилась в США

https://static.news.ru/photo/fd87a684-744e-11ea-a2f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eric Allix Rogers/flickr.com

В США процесс финансовой реструктуризации начала компания Whiting Petroleum, которая специализируется на добыче сланцевой нефти. Эта первая крупная фирма в стране, которая так отреагировала на падение цен на энергоносители.

На балансе компании имеется более $585 млн, она продолжит работу в нормальном режиме без помех для поставщиков, партнеров или сотрудников, — говорится в сообщении компании.

Фирма имеет задолженность в $2,2 млрд. Процедура банкротства связана со значительным снижением цен на нефть и газ, которая вызвана спросами России и Саудовской Аравии, а также распространением в мире коронавирусной инфекции, заявили представители Whiting Petroleum.

После сообщения о банкротстве акции компании подешевели на 45%.

Whiting Petroleum является первой компанией крупного размера, которая потерпела крах из-за падения цен на нефть. Она специализировалась на методе добычи углеводородов путём гидравлического разрыва пласта, пишет The Wall Street Journal.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Россия, Саудовская Аравия и США обсудят ситуацию на рынке нефти. Он подчеркнул, что никто из них не хочет терять отрасль из-за текущей обстановки.

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин спрогнозировал сильный ценовой всплеск на рынке нефти. Он неизбежно произойдёт, если отрасль будет недофинансирована, считает российский лидер.

С 1 апреля соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти перестаёт действовать. Ряд стран во главе с Саудовской Аравией заявили о планах нарастить производство.