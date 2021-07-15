Период выплаты накопительной пенсии рассчитали на 2022 год

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год решено оставить на уровне текущего года. Соответствующий законопроект разработан Минтрудом и согласован с Минфином, Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами.

Согласно пояснительной записке к документу, ожидаемый период выплаты составит 264 месяца.

В целях определения размера накопительной пенсии и корректировки её размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 года предлагается установить в размере 264 месяцев, — сказано в пояснениях.

Средства можно получить в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или в виде накопительной пенсии, которая выплачивается пожизненно. Сделать это можно при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Размер накопительной пенсии корректируется каждый год с учётом поступивших взносов. С 1 августа 2020 года он увеличился на 9,13%. Средний размер накопительной пенсии составляет тысячу рублей. Такую сумму люди получают ежемесячно в виде прибавки к страховой пенсии.

Ранее сообщалось, что российским властям необходимо разморозить накопительную часть пенсии и сделать её добровольной. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.