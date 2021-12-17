Перекуём кошельки на смартфоны: кому и зачем понадобился цифровой рубль

В январе 2020 года ЦБ начнёт тестировать демо-версию цифрового рубля. Он станет ещё одним способом расчёта. Эмиссией займётся непосредственно Банк России. Можно ли сравнить новую форму бесконтактного платежа с криптовалютой — что она даст бизнесу и стоит ли опасаться нововведения — в материале NEWS.ru.

Третий не лишний

Что представляет собой цифровой рубль? Ведь речь идёт не о создании какой-то другой валюты, а о появлении третьей формы денег, параллельной наличным и безналичным деньгам.

Это закодированная последовательность данных, которая эквивалентна некоему числу рублей. Коммерческие банки будут уполномочены Банком России открывать электронные кошельки для цифровых рублей и сохранять деньги на счетах.

В пилотную группу вошли 12 крупных банков: «Ак Барс», Альфа-Банк, банк ДОМ.РФ, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, банк «Союз» и Транскапиталбанк.

Как пояснил регулятор, на первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и переводы между гражданами, на втором — взаимодействие граждан с банками и компаниями при оплате товаров и услуг. Затем состав пилотной группы и список тестируемых операций расширят. По результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля, добавили в Центробанке.

Пользователям будет открыт доступ к цифровому кошельку через мобильное приложение любой финансовой организации, в которой он обслуживается. Цифровыми рублями можно будет расплатиться при покупках в Интернете и в офлайне, в том числе через систему быстрых платежей.

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«Безналичное» общество

Создание и введение цифровых валют центральных банков (CBDC, к их числу относится и цифровой рубль) сегодня является мейнстримом в мировой экономике. Так, например, Китай активно тестирует цифровой юань, а ЕЦБ уже запустил проект «цифрового евро». И то, что аналогичный процесс идёт в России, крайне важно и положительно, уверен доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Россия выступает не в роли догоняющего, а движется наравне со всеми и даже в первых рядах, — говорит эксперт.

По его словам, к процессу создания CBDC центральные банки подтолкнуло стремительное развитие криптовалют. Цифровой рубль, как и криптовалюты, будет существовать в виде цифрового кода. Но в отличии от ничем не обеспеченной «крипты» цифровой рубль будет выпускаться Банком России и обращаться наравне с наличными и безналичными рублями, объясняет Марков.

По словам директора компании «Единый Брокер» Артёма Арзамасцева, цифровой рубль, равно как и другие аналоги фиатных валют, не является криптовалютой по своей сути.

У классической криптовалюты нет единого эмиссионного центра и нет регулятора, который контролирует эмиссию и движение этих цифровых активов. Цифровой рубль нельзя будет майнить, как это можно делать с биткоином или другими криптовалютами, — рассказывает эксперт.

Если совсем просто — это аналог безналичному рублю, движение которого осуществляется без банковских посредников. Совершенно неважно, клиентом какого банка является получатель или отправитель цифровых денег: деньги между цифровыми кошельками идут через платформу Банка России. Теоретически, для осуществления транзакций между клиентами вообще не нужен посредник в виде банка, рассуждает Арзамасцев. И это беспокоит кредитные организации, которые в теории могут лишиться части комиссионного дохода.

Минусы цифрового рубля

С использованием цифрового рубля эксперты связывают ряд рисков. Во-первых, нельзя исключать возникновение сбоев, которые могут привести к временной блокировке денежных средств и невозможности их использования, говорит Марков. Во-вторых, информация о наличии у кого-либо цифровых рублей и их сумме может оказаться в руках мошенников, а те, в свою очередь, используют её против их владельца. Аналогичные риски видит и финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин, но только при условии плохо выстроенной системы кибербезопасности. ЦБ же уверяет, что это безосновательные опасения, ведь цифровые деньги можно будет легко обнаружить, а сама система будет выстроена таким образом, что взломать её будет невозможно, замечает эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тот факт, что хранить цифровой рубль будет регулятор, а банки будут выступать только как посредники, чреват оттоком средств из кредитных организаций.

Главный минус цифрового рубля — это снижение доли банковского сектора в платежах и переводах. Вполне вероятно, банковская сфера может недополучать какую-то часть прибыли, а это скажется на увеличении стоимости других услуг, так как банки будут пытаться компенсировать падение доходов, — рассуждает Звёздин.

Но главный риск заключается в централизации контроля над денежными потоками. Данные о покупках клиентов становятся более открытыми, чем, например, при оплате банковской картой.

Кому нужна цифровизация

Чем интересен цифровой рубль? По мнению Арзамасцева, однозначного ответа на этот вопрос сейчас нет. Да, с помощью цифрового рубля потребители смогут совершать мгновенные платежи без комиссии или с минимальной фиксированной комиссией, установленной ЦБ. Но чем-то принципиально новым это назвать нельзя — существующая система быстрых платежей вполне себе успешно функционирует.

Пока цифровая валюта больше отвечает интересам государства, нежели простых граждан, считает Арзамасцев.

С точки зрения государства плюсы от введения цифрового рубля понятны: полная прозрачность всех операций, вплоть до возможности отслеживания транзакций в онлайн режиме. А также решается задача дальнейшего сокращения доли наличных денег в расчётах, — поясняет эксперт.

К тому же вряд ли на цифровые рубли будут начисляться проценты, как на безналичные деньги, хранящиеся на депозите.

Большинство россиян довольно скептически относятся к цифровому рублю, замечает старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов. А между тем задумка по созданию централизованной системы взаиморасчетов под прямым контролем ЦБ сможет частично снять социальное напряжение и вернуть доверие к переводам, которое снизилось на фоне бума «социальной инженерии», говорит он.

Да и бизнес получит огромные возможности для реализации своих продуктов и услуг. Ведь конечная стоимость платежей для него снизится, а следовательно, это отразится на получении прибыли в секторе товаров и услуг, считает Звёздин.

В любом случае полноценное внедрение цифрового рубля ожидается только к 2030 году. А до того каждый решит сам для себя, насколько нужна ему такая форма денег.