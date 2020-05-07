После снятия карантинных мер в российской столице может закрыться почти половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Речь идёт в том числе о точках, которые до начала пандемии коронавируса работали в крупных торговых центрах. Такие прогнозы распространяет организация Fashion Consulting Group. Однако экономисты спорят с подобными оценками и считают их «жалобно» завышенными с целью получения господдержки.

В настоящее время крупные сети по продаже одежды, такие как Zara, Pull & Bear, «Твоё» уже увлеклись оптимизацией точек в столичных ТЦ. Их примеру, вероятно, могут последовать H&M и Inditex. Ритейлеры могут перевести большую часть продаж в онлайн, что, конечно, невыгодно владельцам и управляющим торговых центров.

В свою очередь, сеть «Твоё» рассматривает вопрос закрытия нескольких десятков магазинов, ставших нерентабельными, о чём проинформировал « Коммерсант » один из источников в предпринимательском сообществе.

Как объяснила NEWS.ru генеральный директор Fashion Consulting Group (FCG) Анны Лебсак-Клейманс, весь офлайн будет вынужден сокращать свои площади по следующим причинам:

— падение покупательского спроса в связи со снижением доходов в результате кризиса (ожидается суммарное сокращение оборотов fashion-рынка в кризисном 2020 году до 35% в рублевом эквиваленте);

— перетекание продаж в канал онлайн — ожидается, что обороты продаж через онлайн-канал могут вырасти более чем в два раза.

Это означает, что сокращение офлайн-площадей будет от 35 до 50%, подчёркивает Лебсак-Клейманс.

При этом доля онлайн в текущем году вырастет не менее чем в три раза по сравнению с 2019 годом, прогнозирует эксперт. В прошлом году онлайн-продажи одежды составляли около 12% от общих оборотов. C учётом сокращения рынка на треть и продолжения роста оборотов онлайн-продаж в абсолютных показателях доля онлайн-торговли может дойти до 30% от общих оборотов.

Таким образом, уже очевидно, что основным форматом ближайшего будущего будет мультиканальная продажа. Но пропорция онлайн/офлайн-продаж у каждого бренда будет своя. Анна Лебсак-Клейманс гендиректор компании Fashion Consulting Group и профессор «Высшей школы экономики» гендиректор компании Fashion Consulting Group и профессор «Высшей школы экономики»

Однако с Клейманс спорит председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов. По его мнению, выводы делать рановато, поскольку посткарантинная реальность всё же ещё не наступила.

Сейчас, чтобы выжить, этому сегменту придётся сокращать персонал, другие непроизводительные расходы, пойти на сокращение занимаемых площадей, менять локации и вовсю устраивать промоакции и распродажи. Александр Борисов председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка

При этом, по его словам, помощь со стороны властей вряд ли в нынешних условиях возможна, но не потому, что таких предприятий много —ведь они множились, следуя росту потребительского спроса. Теперь, уверен Борисов, всё будет зависеть именно от платежеспособного спроса со стороны населения.

По данным компании «Эвотор», предоставленным редакции NEWS.ru, в данный момент в Москве не работает более 90% несетевых магазинов модной индустрии (одежда, обувь, бельё, аксессуары и т.п.). По мнению аналитиков этой компании, после снятия ограничительных мер из-за простоя могут заново не открыться лишь около 20-25%.

У предпринимателей сейчас несколько острых вопросов: выплаты зарплат сотрудникам или сокращение штата, арендные платежи, налоги. Безусловно, чтобы выжить, им нужна помощь со стороны государства. Текущие меры поддержки не могут компенсировать простой и падение выручки бизнеса. Беспроцентные кредиты в размере 1 МРОТ на сотрудника несопоставимы с размером реальных зарплат, к тому же их нельзя получить при увольнении более 10% работников. Если по платежам по аренде федерального и муниципального имущества предусмотрены льготы, то по коммерческому имуществу арендодатели и арендаторы должны договариваться самостоятельно. Нужно дать арендаторам возможность досрочно расторгать договоры аренды, требовать снижения арендной платы или возможности платить процент от оборота, а не фиксированную ставку. Андрей Романенко генеральный директор компании «Эвотор» генеральный директор компании «Эвотор»

Согласно оценкам, которые предоставила нашему изданию консалтинговая группа «Текарт», «в настоящее время более 50% населения урезали свои траты и стали больше экономить». Одежда, обувь и аксессуары — одна из тех категорий расходов, которые сократились в наибольшей степени (от 30 до 90% — в зависимости от индивидуальной ситуации и персональных прогнозов на будущее).

Учитывая сложную экономическую ситуацию, высокий уровень безработицы и неопределённые перспективы, лишь треть населения считает, что возможен возврат «к прежней нормальности». Большинство же предполагают, что будут экономить и пересматривать свои расходы в будущем. Евгения Пармухина специалист департамента маркетингового анализа консалтинговой группы «Текарт» специалист департамента маркетингового анализа консалтинговой группы «Текарт»

Чем интересуется потребитель

Следует понимать, что в новых условиях покупательское поведение неизбежно меняется, а многие новые потребительские привычки имеют все шансы закрепиться в долгосрочной перспективе. Основной рост спроса в настоящее время наблюдается в сегменте так называемых базовых товаров, которые призваны обеспечить потребителю должный уровень гигиены и защиты. К ним относятся мыло для рук (в основном жидкое), базовые гигиенические средства по уходу за лицом, а также универсальные чистящие средства для ухода за домом.

Спрос на кондиционеры для волос, дополнительный уход за лицом, стайлинговые средства, в некоторых случаях — шампуни, гели для душа и дезодоранты — может снижаться, поскольку использование большинства этих продуктов было сопряжено с подготовкой к проведению большей части дня за пределами дома — на работе или учёбе. Сейчас покупатели стали гораздо больше времени проводить дома, и очевидно, что их приоритеты потребления смещаются в несколько иную плоскость.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам представителя международной компании Unilever Ирины Антюшиной, за длительный промежуток времени потребительское поведение может трансформироваться надолго, если не навсегда.

Ожидается, что даже после преодоления пика заболеваемости интерес потребителей к базовым средствам гигиены (например, к жидкому мылу) не угаснет. Отдельным примером в наших товарных категориях может быть крем для рук: для многих потребителей его использование — новая привычка, вызванная необходимостью дополнительно заботиться о коже рук в связи с более регулярными мытьём, дезинфекцией кожи и поверхностей в доме. Не исключено, что и после завершения «карантина» крем для рук войдёт в число базовых продуктов для большего числа потребителей, чем ранее. Ирина Антюшина представитель международной компании Unilever представитель международной компании Unilever

Кроме того, объясняет аналитик, после завершения периода самоизоляции возможен непродолжительный всплеск спроса на дополнительные уходовые продукты, в которых потребители себе какое-то время отказывали либо в силу финансовых обстоятельств, либо в силу отсутствия необходимости выходить из дома (в нашем случае в основном идёт речь о стайлинге для волос). Но через некоторое время спрос на эти категории всё же стабилизируется и придёт к докризисной динамике.

Правда, такой оптимизм не разделяют даже крупные предприниматели. Совладелец завода «Ростсельмаш» и лидер «Партии дела» Константин Бабкин полагает, что кризис будет затяжной и очень тяжёлый.