Функцию перечисления зарплаты в системе быстрых платежей (СБП) планируется реализовать в конце 2020 – начале 2021 года, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ РФ Алла Бакина во время онлайн-конференции.
При этом она отметила, что на данный момент вопросы имеются не к самой технологии перечисления, а рискам, связанным в том числе с утерей гражданином телефона или сменой номера.
Ранее NEWS.ru писал, что оператор СБП — Национальная система платёжных карт (НСПК) — рассматривает варианты создания сервиса электронных чаевых. Эта система позволяет клиентам разных банков переводить друг другу деньги по номеру телефона.
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