https://static.news.ru/photo/19c056d0-428a-11ea-b1de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Функцию перечисления зарплаты в системе быстрых платежей (СБП) планируется реализовать в конце 2020 – начале 2021 года, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ РФ Алла Бакина во время онлайн-конференции.

При этом она отметила, что на данный момент вопросы имеются не к самой технологии перечисления, а рискам, связанным в том числе с утерей гражданином телефона или сменой номера.

Ранее NEWS.ru писал, что оператор СБП — Национальная система платёжных карт (НСПК) — рассматривает варианты создания сервиса электронных чаевых. Эта система позволяет клиентам разных банков переводить друг другу деньги по номеру телефона.