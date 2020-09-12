Пекин запретил импорт свинины из ФРГ из-за АЧС

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Власти Китая запретили любой импорт свинины из ФРГ из-за зарегистрированного в европейской стране случая африканской чумы свиней (АЧС), передают представители Главного таможенного управления КНР.

Всемирная организация здравоохранения животных 10 сентября сообщила о выявленной АЧС у дикой свиньи в федеральной земле Бранденбург в Германии. Для обеспечения безопасности животноводства в нашей стране и предотвращения завоза инфекции запрещается прямой и непрямой ввоз свиней, кабанов и продуктов из свинины из ФРГ, — говорится на официальном сайте ведомства.

В Управлении отметили, что запрет вступил в силу 11 сентября. Из-за этого всю свинину, отправленную из ФРГ позже указанной даты, необходимо вернуть и уничтожить. Продукцию, отправленную из Германии до 11 сентября, теперь нужно особо тщательно проверить.

ФРГ — главный производитель свинины в Европе и основной поставщик мяса в Китай. Теперь, когда стало известно о вспышках чумы, экспорт свинины запретили.

Издание отмечает, что для людей африканская чума не опасна, а для животных несёт смертельную угрозу. Восточная Европа уже несколько лет борется с АЧС. Для предотвращения эпидемии среди животных были приняты серьёзные меры. В частности, для обнаружения дохлых кабанов использовались специальные натренированные собаки, вдоль всей восточной границы установили электрические ограждения. Автомобилистов призвали не выбрасывать на дорогах остатки еды. Случаи заболевания диких животных с 2018 года фиксируются также в Бельгии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россельхознадзор допускает возможность распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Франции и Испании. По словам замруководителя ведомства Николая Власова, в России начинают сочувствовать французским коллегам, так как теперь «Германия отделяет (или защищает) Францию (а за ней Испанию и Португалию) от АЧС».

Власов также напомнил, что в Германии, поблизости от границы с Польшей, уже подтвердили первый в стране случай заболевания дикого кабана АЧС. Тушу погибшего животного нашли к юго-востоку от Берлина, в нескольких километрах от границы в районе Шпре-Найсе.