СМИ увидели во вспышке АЧС новую угрозу экономике Германии

https://static.news.ru/photo/c25c2c4c-f3fb-11ea-8137-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Африканская чума свиней добралась до Германии. Первые случаи зафиксированы недалеко от границы с Польшей, в Бранденбурге. Это поставило под угрозу экспорт мяса, нанеся удар по немецкой экономике.

Как пишет Bloomberg, ФРГ — главный производитель свинины в Европе и основной поставщик мяса в Китай. Теперь, когда стало известно о вспышках чумы, экспорт свинины запретили.

Издание отмечает, что для людей африканская чума не опасна, а для животных несёт смертельную угрозу. Восточная Европа уже несколько лет борется с АЧС. Для предотвращения эпидемии среди животных были предприняты серьёзные меры. В частности, для обнаружения дохлых кабанов использовались специальные натренированные собаки, вдоль всей восточной границы установили электрические ограждения. Автомобилистов призвали не выбрасывать на дорогах остатки еды. Случаи заболевания диких животных с 2018 года фиксируются также в Бельгии.

Экономика ФРГ, по данным за второй квартал 2020 года, потеряла 10,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что является максимальным спадом с начала учёта показателя. Об этом говорит предварительный анализ Федерального статистического агентства Германии (Destatis).

В годовом выражении падение ВВП республики с поправкой на количество рабочих дней составляет 11,7%, по данным на 30 июля 2020 года. Экономисты прогнозировали в среднем уменьшение первого показателя на 9%, второго — на 11,3%.

В стране фиксируется резкое снижение объёма экспорта и импорта товаров и услуг, а также потребительских расходов, тогда как государственные траты увеличились. Итоговый отчёт по динамике ВВП Германии за II квартал опубликуют 25 августа 2020-го, писал NEWS.ru.