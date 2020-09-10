В России предупредили о распространении чумы свиней в Испании и Франции

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Россельхознадзор допускает возможность распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Франции и Испании.

По словам замруководителя ведомства Николая Власова, в России начинают сочувствовать французским коллегам, так как теперь «Германия отделяет (или защищает) Францию (а за ней Испанию и Португалию) от АЧС».

А занос инфекции в эти страны точно доставит много проблем, так как в них вирус будет резервироваться не только на диких свиньях, но и на некоторых видах клещей орнитодорес, которых у нас, в России, к счастью нет, а вот во Франции, Испании и Португалии они очень даже есть, — отметил он.

Власов также напомнил, что в Германии, поблизости от границы с Польшей, уже подтвердили первой в стране случай заболевания дикого кабана АЧС. Тушу погибшего животного нашли к юго-востоку от Берлина, в нескольких километрах от границы в районе Шпре-Найсе. Отобранные пробы исследовали специалисты государственного Института Фридриха Леффлера, которые подтвердили диагноз.

Замруководителя Россельхознадзора подчеркнул, что занос АЧС может нанести серьёзный удар по сельскохозяйственному сектору Германии, в которой свиноводство — это одна из ключевых отраслей.

Причём отрасль экспортно-ориентированная, и именно эта его часть, наверное, пострадает в первую очередь, — сообщил Власов.

Он считает, что ситуацию усложнит селекция вирусных штаммов, адаптированных к популяции европейского кабана, а популяция этих животных в поражённых регионах начала адаптироваться к вирусу. Такая ситуация, пояснил замруководителя ведомства пояснил, приводит к тому, что существенный процент заражённых кабанов не гибнут быстро, за счёт чего вирус распространяется эффективнее, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что африканская чума свиней добралась до Германии. Первые случаи зафиксированы недалеко от границы с Польшей, в Бранденбурге. Это поставило под угрозу экспорт мяса, нанеся удар по немецкой экономике.