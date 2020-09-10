В России предупредили о распространении чумы свиней в Испании и Франции

Россельхознадзор допускает возможность распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Франции и Испании.
По словам замруководителя ведомства Николая Власова, в России начинают сочувствовать французским коллегам, так как теперь «Германия отделяет (или защищает) Францию (а за ней Испанию и Португалию) от АЧС».
А занос инфекции в эти страны точно доставит много проблем, так как в них вирус будет резервироваться не только на диких свиньях, но и на некоторых видах клещей орнитодорес, которых у нас, в России, к счастью нет, а вот во Франции, Испании и Португалии они очень даже есть, — отметил он.
Власов также напомнил, что в Германии, поблизости от границы с Польшей, уже подтвердили первой в стране случай заболевания дикого кабана АЧС. Тушу погибшего животного нашли к юго-востоку от Берлина, в нескольких километрах от границы в районе Шпре-Найсе. Отобранные пробы исследовали специалисты государственного Института Фридриха Леффлера, которые подтвердили диагноз.
Замруководителя Россельхознадзора подчеркнул, что занос АЧС может нанести серьёзный удар по сельскохозяйственному сектору Германии, в которой свиноводство — это одна из ключевых отраслей.
Причём отрасль экспортно-ориентированная, и именно эта его часть, наверное, пострадает в первую очередь, — сообщил Власов.
Он считает, что ситуацию усложнит селекция вирусных штаммов, адаптированных к популяции европейского кабана, а популяция этих животных в поражённых регионах начала адаптироваться к вирусу. Такая ситуация, пояснил замруководителя ведомства пояснил, приводит к тому, что существенный процент заражённых кабанов не гибнут быстро, за счёт чего вирус распространяется эффективнее,
Ранее NEWS.ru писал, что африканская чума свиней добралась до Германии. Первые случаи зафиксированы недалеко от границы с Польшей, в Бранденбурге. Это поставило под угрозу экспорт мяса, нанеся удар по немецкой экономике.
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