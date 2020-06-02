Пассажиры совершили свыше 2,3 млн поездок на МЦК и в метро 1 июня

https://static.news.ru/photo/84aba53c-a4f3-11ea-9163-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажиропоток в Московском метрополитене и МЦК 1 июня установил рекорд с начала апреля. По данным дептранса, граждане совершили 2,34 млн поездок.

Чаще всего общественным транспортом пользовались в районе торговых центров, офисных зданий, больниц, автостанций и открывшихся 1 июня магазинов, пишет ТАСС.

Например, на станции «ЦСКА» поездок стало больше на 73% по сравнению со вторником на прошлой неделе, на Балтийской МЦК — плюс 59%, на «Дубровке» — плюс 54%, на станции «Охотный Ряд» — плюс 52%, — говорится в сообщении.

1 июня вновь открылись 47 тысяч непродовольственных торговых точек. В них работают около 236 тысяч граждан. Кроме того, возобновили деятельность 9 тысяч предприятий бытовых услуг с 37 тысячами сотрудников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что столичные парки остались практически пусты, несмотря на то что мэр Москвы Сергей Собянин разрешил прогулки по расписанию.

По состоянию на 2 июня в РФ выявлен 423 741 случай COVID-19, 5037 человек скончались, 186 985 — выздоровели. Число летальных исходов возросло за сутки на 182. Таким образом, всего в РФ ушли из жизни 5037 пациентов с коронавирусом.