Пассажиропоток авиакомпаний РФ упал в марте на 1,7%

https://static.news.ru/photo/38c6cb72-994b-11eb-9dab-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиакомпании в марте 2021-го снизили пассажирские перевозки по сравнению с аналогичным периодом 2020-го лишь на 1,7% — до 6,46 млн человек, заявили в Росавиации. При этом за январь — март 2021-го услугой воспользовались 16,97 млн граждан (на 27% меньше, чем годом ранее).

По оперативным данным, в марте 2021 года российские перевозчики обслужили 6,46 млн пассажиров, что соответствует показателям марта 2020 года. Пассажирооборот снизился на 18% и составил 13,17 млрд пассажирокилометров, — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Пассажиропоток в РФ начал падение в феврале 2020-го, когда РФ на фоне пандемии нового коронавируса впервые ограничила полёты за границу. В конце марта 2020-го полностью остановили рейсы за рубеж, кроме вывозных для возвращения россиян домой, а также значительно сокращены перевозки внутри РФ. Постепенное возобновление авиасообщения с другими государствами началось только 1 августа, и до сих пор международные перелёты восстановлены лишь частично.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне могут лишиться отдыха на турецких курортах из-за ухудшения эпидситуации в стране и распространения новых штаммов коронавируса. В правительстве РФ обсуждают возможные варианты ограничений, в числе которых полное прекращение авиасообщения с Турцией, обязательный карантин для вернувшихся оттуда россиян или возможность выезда только при условии вакцинации от коронавируса.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на срочном прекращении полётов в Турцию. В противном случае, по его словам, туристы «завезут заразу» и это приведёт к новой вспышке COVID-19 в России.