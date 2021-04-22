Партия пенсионеров предложила вернуть карточки на еду

https://static.news.ru/photo/317eab0a-a396-11eb-a62f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Партии пенсионеров отреагировали на обращение президента к Федеральному собранию и выдвинули предложения для сдерживания роста цен в стране. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на обращение организации.

Члены партии предложили вернуть карточки на еду и реализовать проект Минпромторга по субсидированию наиболее бедных домохозяйств.

Данная инициатива была предложена министерством ещё в 2014 году. Согласно положениям проекта, денежные средства должны перечисляться россиянам на специальные карты, потратить их можно будет на отечественные продукты питания.

В партии считают, что таким образом граждане с доходами ниже прожиточного минимума смогут улучшить свой образ жизни и поддержать российских производителей.

21 апреля президент Владимир Путин в 17-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Главной темой стали внутренние вопросы: здравоохранение, социальная политика и экономика. Президент также затронул темы безопасности и внешней политики.

Ранее в Министерстве финансов рассказали, каким образом будет профинансирована реализация озвученных в послании президента мер.