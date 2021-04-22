Партия пенсионеров предложила вернуть карточки на еду

В Партии пенсионеров отреагировали на обращение президента к Федеральному собранию и выдвинули предложения для сдерживания роста цен в стране. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на обращение организации.
Члены партии
Данная инициатива была предложена министерством ещё в 2014 году. Согласно положениям проекта, денежные средства должны перечисляться россиянам на специальные карты, потратить их можно будет на отечественные продукты питания.
В партии считают, что таким образом граждане с доходами ниже прожиточного минимума смогут улучшить свой образ жизни и поддержать российских производителей.
21 апреля президент Владимир Путин в 17-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Главной темой стали внутренние вопросы: здравоохранение, социальная политика и экономика. Президент также затронул темы безопасности и внешней политики.
Ранее в Министерстве финансов рассказали, каким образом будет профинансирована реализация озвученных в послании президента мер.