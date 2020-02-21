Первый в России и крупнейший в Европе всесезонный тематический парк развлечений «Остров Мечты» откроют 29 февраля в Москве. Управляющая компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию.
Всё оборудование парка подверглось двойной проверке по европейским и российским стандартам. А аттракционы прошли тестирование с помощью полиэтиленовых водоналивных манекенов с датчиками человеческого давления.
«Остров мечты» возвели в Нагатинской пойме Москвы. Инвестором проекта выступила ГК «Регионы». Общая площадь объекта составляет 100 гектаров, площадь его крытой части — порядка 300 тысяч квадратных метров. Посетители смогут побывать в девяти тематических зонах. В их распоряжении будет 27 аттракционов от европейских производителей, многофункциональный концертный зал на 3,5 тысячи мест, кинотеатр с 17 залами, а также более 150 магазинов.
Ранее NEWS.ru писал, что инвестиции в проект составили $1,5 млрд.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен