Накопленные в России резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны. Вот почему основной задачей теперь является «запуск нового инвестиционного цикла». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, в котором принимали участие премьер Михаил Мишустин, его первый заместитель Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов.

Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше 5 — 7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых, — цитирует слова президента пресс-служба Кремля.

При этом, сказал лидер, главной задачей в экономике является повышение качества роста ВВП, который должен стать «более основательным» и устойчивым, в том числе с учётом факторов внешних вызовов и рисков. Такой рост, добавил Путин, — это базовое условие для создания новых рабочих мест и повышения реальных доходов россиян, а значит, и для улучшения демографической ситуации.

Глава страны заявил на совещании, что сегодня объём средств Фонда национального благосостояния превышает $125 млрд, а международные резервы государства составляют $560 млрд.

По оценке руководителя РФ, в прошлом году прирост ВВП России был равен 1,3%, при этом в четвёртом квартале его динамика увеличилась до 2,3%. Политик добавил также, что «в плюсе такой ключевой индикатор, как индекс промышленного производства, — 2,4% за прошлый год; производство сельхозпродукции прибавило 4%, растут объёмы розничной торговли».

Кроме того, сказал он, инфляция в 2019 году сократилась до 3%, а сейчас этот показатель составляет 2,4% в годовом выражении. На уверенно низком уровне находится безработица: «в среднем это 4,6% за прошлый год».

В свете воодушевлённости Владимира Путина любопытен взгляд одной из ведущих деловых газет мира, который дополняет «картину маслом» руки президента. Снижение ключевой ставки в России — важный положительный сигнал экономике страны, пишет издание Handelsblatt. Накануне российский Центральный банк вновь понизил её уже в шестой раз подряд. Но даже новая ключевая ставка в 6% значительно выше, чем в ЕС или США, замечают немцы.

kremlin.ru

У нас сегодня, слава богу, хорошие показатели. Последний такой всплеск был перед 2008 годом. Нельзя сказать, чтобы эта ситуация была уникальной со времён распада СССР, но она ко многому обязывает. У нас есть ФНБ и прочие в хорошем смысле «постельные принадлежности». ФНБ — вообще удачная подушка безопасности. Сегодня Россия вышла на положительные темпы роста. На наших глазах развернулась благоприятная макроэкономическая ситуация, которая требует грамотной решительности. Но эта ситуация благоприятна не только для нового инвестцикла, но и для институциональных преобразований. Под макроэкономическим небом есть реальность, где всё намного хуже. Георгий Клейнер завкафедрой общей и прикладной экономики Института экономики ГАУГН, главред журнала «Экономическая наука современной России» завкафедрой общей и прикладной экономики Института экономики ГАУГН, главред журнала «Экономическая наука современной России»

По его словам, России необходимо активно развивать малые и средние предприятия. Но «не числом нужно брать», говорит он, а качеством рабочих мест, производственных отношений и связей между фирмами. Только тогда, по мнению Клейнера, «инвестиции пойдут не по мановению начальства, а по воле самих акционерных компаний».

Коробка с двойным дном

И всё же, не совсем понятно, как правительство собирается достигать объявленных задач, рассуждает научный руководитель Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин. Более того, по его мнению, озвученные официально Путиным цели и пожелания на самом деле могут парадоксально отличаться от тех, которые были поставлены Мишустину кулуарно или, что называется, «по умолчанию», замечает экономист.

Ведь что делал восемь лет в своём кресле прежний премьер? По сути саботировал те задачи, которые ставились официально во всеуслышание. Президент всё это терпел, а ведь вряд ли он — мазохист. Значит его всё устраивало! И значит, что публичные указы 2012 года отличались от каких-то скрытых от общественности задач. Получается, что Медведев справлялся со своей задачей на отлично. Просто нам — россиянам — о ней не сообщали. Потому что, наверное, к нам она отношения не имела. Конечно, может Путин нам об этом и говорил, но мы его просто неправильно поняли. Михаил Делягин научный руководитель Института проблем глобализации научный руководитель Института проблем глобализации

И всё же, говорит Делягин, остаётся загадкой, за счёт чего власти намерены запустить инвестиционный рост. «Если они не говорят, за счёт чего они будут достигать 5–7% темпа прироста инвестиций, то вся эта победоносная риторика — пустые слова», полагает доктор экономических наук. Результат может принести только одно — «объявляете конкретную программу действий, и всё становится ясно», замечает аналитик, и добавляет «что только после этого можно начинать властям пиариться». Ну а если этого нет, то возникает подозрение, что «это — пустой разговор», подчеркнул он.

Ко всему сказанному, по убеждению Делягина, существенно добавить следующее — невозможно обеспечить экономический рост в России в обгон мирового при ситуации, когда ставка рефинансирования (6%) превышает инфляцию (ниже 4%).