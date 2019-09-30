https://static.news.ru/photo/62390b4a-e3a4-11e9-8688-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банк России обсуждает возможность введения отрицательных ставок только по депозитам юридических лиц. Вклады физлиц этот вопрос не затронет.

Ставки в еврозоне сегодня отрицательные, и к нам обратились кредитные организации по поводу начисления отрицательных ставок по вкладам юрлиц. По вкладам граждан ничего такого не обсуждается, — сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе онлайн-конференции в Facebook.

Для введения отрицательных ставок для юрлиц, которые держат депозиты в валюте в российских банках, необходимы изменения в Гражданский кодекс. Сейчас создана рабочая группа, которая изучает возможности реализации данной инициативы.

Эксперты полагают, что отрицательные ставки будут введены только в отношении депозитов в евро. Ранее News.ru писал, что идею уже поддержали в Минфине.