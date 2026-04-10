Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 20:12

Отец Маска заговорил о строительстве завода Tesla в Нижегородской области

Эррол Маск заявил, что в Нижегородской области можно построить завод Tesla

Эррол Маск Эррол Маск Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск заявил, что видит перспективы для строительства завода по производству автомобилей Tesla на территории Нижегородской области, передает РИА Новости. По его мнению, для этого нет никаких преград. Он также отметил, что встретил в России много позитивно настроенных людей.

Я вижу здесь очень много возможностей для строительства заводов крупных компаний. Та же Tesla могла бы здесь построить свой завод. Нет никаких препятствий, на мой взгляд, — прокомментировал Маск.

Ранее Эррол Маск заявил, что Запад вводит санкции против России из зависти. По его словам, Россия обладает удивительными людьми и перспективами. Он также назвал санкции «абсолютной чепухой».

До этого он охарактеризовал Москву как самый цивилизованный город, отметив ее хорошо развитую городскую инфраструктуру. Кроме того, Маск выразил беспокойство по поводу будущего некоторых крупных городов в США, связав это с иммиграционной политикой. По его словам, в России требования к иммиграции более строгие.

Экономика
Эррол Маск
заводы
Tesla
Россия
Нижегородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.