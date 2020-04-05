Организации и ИП в Москве могут не ограничивать работу на карантине

https://static.news.ru/photo/5bbaf800-76c5-11ea-aa42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа организаций и индивидуальных предпринимателей может не ограничиваться во время режима повышенной готовности в Москве, однако организации и ИП обязаны сообщить о численности работников и соблюдать меры безопасности для здоровья сотрудников.

Мэр Москвы Сергей Собянин 4 апреля 2020 года подписал указ № 40-УМ «Об особенностях применения мер ответственности за нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями режима повышенной готовности в городе Москве». Документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно указу, организации и ИП вправе не прекращать работу в период повышенной готовности, если иное не запрещено президентом РФ или мэром Москвы.

Организации и индивидуальные предприниматели в период действия режима повышенной готовности вправе не ограничивать осуществление своей деятельности на территории города Москвы, за исключением случаев, установленных настоящим указом, а также решениями Президента Российской Федерации и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, — следует из указа мэра Москвы.

При этом, организации и ИП, продолжающие работать не на дистанционном режиме, обязаны заполнить форму предоставления сведений о численности работников, а также соблюдать меры безопасности для здоровья сотрудников, в том числе дезинфекцию и правила социальной дистанции.

Форму с указанием количества сотрудников, которых не отправили на «удалёнку», необходимо предоставить в электронном виде на почту: organization_size@mos.ru . Также организации и ИП могут получить консультацию по телефону: +7 495 870-72-98.

На официальном портале мэра Москвы отметили , что организации и ИП, которые нарушают режим повышенной готовности, будут оштрафованы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Омской области разрешило работать при ограничениях 122 компаниям. Губернатор области Александр Бурков заявил, что от вех предприятий ждут соблюдения мер безопасности на рабочих местах.