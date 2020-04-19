Орешкин: результаты второго квартала будут негативными для экономики РФ

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Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что экономика России продемонстрирует «серьёзные негативные цифры по второму кварталу». Он считает, что властям важно своевременно реагировать для смягчения последствий кризиса.

И безработица вырастет, и доходы снизятся. Мы видим, что людей отправляют в отпуска без содержания, снижают зарплаты. Главное, постараться минимизировать эти последствия, сохранить коллективы, чтобы на фазе выхода и восстановления экономической активности мы смогли это сделать максимально быстро, — пояснил Орешкин в эфире «Россия 1» .

Из-за пандемии коронавируса в России действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим.

Государство приняло ряд мер для поддержки бизнеса и граждан, пострадавших от введённых ограничений. Правда, часть населения считает их недостаточными.

Ранее Максим Орешкин заявлял, что некоторые меры по поддержке экономики работают не так, как задумывалось изначально. Такую точку зрения он высказал на онлайн-совещании с представителями бизнеса, писал NEWS.ru.