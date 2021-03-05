Эксперты назвали причины, по которым РФ переносит кризис лучше других стран

https://static.news.ru/photo/5e9110c8-7db8-11eb-b4ee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть ряд причин, по которым Российская Федерация переносит кризисные периоды лучше, чем другие государства, в частности, экономический кризис 2020 года, вызванный пандемией коронавируса. Так считают эксперты института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ), назвавшие сложившуюся ситуацию уникальной в новейшей истории России.

В своём исследовании они сравнили падение ВВП России в 2020 году с падением мирового ВВП. Этот показатель в РФ составил 3,1% , а в мире — 3,5%. Как объяснил эксперт Константин Ордов, в подтверждение исследованию выступают в первую очередь общемировые данные по падению ВВП на 2020 год.

Впервые за весь постсоветский период страна пережила более мягкую рецессию, притом что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен. В сравнении с другими крупными странами экономика Российской Федерации выглядела более чем достойно. Ещё один важный показатель, убеждающий нас в правильности исследования Высшей школы экономики, заключается в уровне падения. Кроме Китая, все остальные страны продемонстрировали в II квартале прошлого года самое глубокое падение ВВП, — отметил Ордов в интервью порталу «Экономика сегодня».

Однако из-за распространения коронавируса в России значительно уменьшилась потребительская и инвестиционная активность. По этим же причинам возникли шок-предложения, из-за которых деятельность производств осложнилась. Причиной стал разрыв и изменение цепочек добавленной стоимости, вынужденной реструктуризации экономики, необходимости обеспечивать эпидемиологическую безопасность при ведении деятельности. С другой стороны, общемировой характер кризиса привёл к значительному снижению объёмов экспорта энергетических и неэнергетических товаров и услуг.

Аналитики при этом надеются на позитивный экономический сдвиг. Укрепляет эти надежды на успехи во втором полугодии и нынешний рост нефтяных цен и вакцинация от коронавируса. Однако эксперт предполагает, что ожидаемое восстановление будет осложнено бюджетной консолидацией вследствие наращивания расходов бюджетной системы в 2020 году и сохранением в 2021 году низких объёмов нефтедобычи.

Ранее в исследовании института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) отмечалось, что Россия впервые за постсоветский период вышла из кризиса лучше, чем мир в целом, писал NEWS.ru.