https://static.news.ru/photo/368ff7fc-58b4-11eb-8414-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне стали больше тратить после Нового года. В первые семь дней 2021-го граждане оставиил в магазинах около пяти тысяч рублей каждый, что на 19% больше, чем неделей ранее, и на 12% больше, чем за аналогичный период в 2020-м.

Эксперты учли только расходы на повседневные товары — еду, напитки, средства гигиены и уборки, косметику, медикаменты, а также на приобретение мелкой бытовой техники и электроники. В итоге получилось, что с 4 по 10 января граждане в среднем потратили по 4928 рублей. При этом с 6 по 12 января 2020 года эта сумма составляла 4398 рублей, пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования холдинга «Ромир».

Средний чек покупок также «потяжелел» и составил в указанный период 643 рубля. Это на 16% больше, чем годом ранее, но на 15% меньше, чем за период с 28 декабря 2020-го по 3 января 2021-го.