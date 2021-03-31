Оператор сообщил об активности военных в зоне укладки «Севпотока – 2»

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В зоне укладки труб в рамках реализации проекта «Северный поток — 2» наблюдается повышенная активность военных кораблей и гражданских судов. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщил директор филиала компании-оператора Nord Stream 2 AG Андрей Минин.

По его словам, повышенная активность стала заметной после возобновления сооружения морского участка газопровода. Работы возобновились в январе 2021 года. Как отметил Минин, военные корабли, самолёты, вертолёты, а также гражданские суда, принадлежащие зарубежным странам, находятся в районе стройки газопровода. Их действия носят провокационный характер.

В процессе реализации подобных проектов, пояснил директор филиала, устанавливается зона безопасности размером примерно в 2,4 километра. В это пространство имеют право заходить только корабли, принимающие участие в строительстве.

Тем не менее рядом с техническими судами, осуществляющими работы, постоянно фиксируются военные корабли иностранных государств, — цитирует Минина ТАСС.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств. Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте.

Как ранее писал NEWS.ru, федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии отклонило протест природоохранных организаций Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы против строительства «Северного потока — 2». Экологи подавали протестное заявление 18 января.