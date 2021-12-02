ОПЕК+ в январе продолжит наращивать добычу нефти

Участники ОПЕК+ подтвердили действующую стратегию и решили в январе 2022 года продолжать наращивать добычу нефти. После Нового года объёмы возрастут на плановые 0,4 млн баррелей в сутки, сообщается на сайте альянса.

В специальном коммюнике по итогам декабрьского заседания министров отмечается , что до конца июня 2022 года пролонгировано действие механизма компенсации не сокращённой ранее добычи, об этом прежде просили некоторые члены альянса. Они до 17 декабря должны представить планы по соблюдению договорённостей.

Россия и Саудовская Аравия в январе смогут нарастить нефтедобычу на 109 тысяч баррелей в сутки каждая, увеличив общий объём до 10,122 млн баррелей в сутки.

В центре внимания ОПЕК+ остаётся пандемия коронавируса.

Мы согласились, что наша работа будет продолжена с пристальным вниманием к развитию пандемии. Мы продолжим внимательно следить за рынком и при необходимости готовы внести корректировки, — подчёркивается в коммюнике.

Ранее стало известно, что 30 ноября цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась более чем на 5%. Она составила $69,4 за баррель. Стоимость нефти упала ниже $70 впервые с 24 августа. Цена на январские фьючерсы WTI опустилась на 4,45% — до $66,84. Специалисты считают, что причиной падения стали новости о появлении нового штамма коронавируса «омикрон».