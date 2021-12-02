ОПЕК+ в январе продолжит наращивать добычу нефти

Участники ОПЕК+ подтвердили действующую стратегию и решили в январе 2022 года продолжать наращивать добычу нефти. После Нового года объёмы возрастут на плановые 0,4 млн баррелей в сутки, сообщается на сайте альянса.
В специальном коммюнике по итогам декабрьского заседания министров
Россия и Саудовская Аравия в январе смогут нарастить нефтедобычу на 109 тысяч баррелей в сутки каждая, увеличив общий объём до 10,122 млн баррелей в сутки.
В центре внимания ОПЕК+ остаётся пандемия коронавируса.
Мы согласились, что наша работа будет продолжена с пристальным вниманием к развитию пандемии. Мы продолжим внимательно следить за рынком и при необходимости готовы внести корректировки, — подчёркивается в коммюнике.
Ранее стало известно, что 30 ноября цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась более чем на 5%. Она составила $69,4 за баррель. Стоимость нефти упала ниже $70 впервые с 24 августа. Цена на январские фьючерсы WTI опустилась на 4,45% — до $66,84. Специалисты считают, что причиной падения стали новости о появлении нового штамма коронавируса «омикрон».